En sækkepibe salut til 25 år med whisky

Hvis du på et tidspunkt i den kommende tid ser en sækkepibespiller i spidsen for en flok glade mænd, så skyldes det kærligheden til livets vand - særligt i form af form af én bestemt whisky: Chivas Royal Salute, med 21 vellagrede år på bagen.

I følge legenden, så opstod klubben på den måde, at hver gang et af de stiftende medlemmer af whiskyklubben havde været på charterferie hjembragte han en flaske Chivas Royal Salute, 21 år. Whiskyen blev med tiden til et lille lager - og det dannede, sammen med nogle få entusiastiske whisky-venner, grundlaget for whiskyklubbens start i 1995.