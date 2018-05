Elev vil sætte fart på salg af løbetøj

Elevtiden hos Intersport på Torvet nærmer sig sin afslutning for 21-årige Fie Adamsen. Hun står netop over for sin afsluttende elevprøve og har udvalgt sig løbetøj fra mærket Newline som emnet for opgaven. Udfordringen er - naturligvis - at øge kundernes opmærksomhed og butikkens salg. Undervejs har Newlines sælger hjulpet hende med oplysninger om firmaets historie, om produkternes kvaliteter og forskelligt udstyr, som hun kan bruge til sin opgave.