EU-modstander fører valgkamp i Køge

- Storbritannien er på vej ud af EU samtidig med, at EU tager tigerspring mod mere union. En mere centraliseret union med et demokratisk underskud. På den baggrund så er det nok det vigtigste valg til EU-parlamentet nogen sinde. I Folkebevægelsen mod EU er vi de konsekvente EU-modstandere. Jeg vil derfor bruge valgkampen til at slå fast, at der er flere alternativer til EU. For mig er både Norden og EFTA reelle muligheder for et Danmark uden for EU. Borgerne i Norden har i flere opinionsundersøgelser sagt, at de hellere vil have et tættere nordisk samarbejde end et fortsat medlemskab af EU, siger Lave K. Broch og fortsætter: