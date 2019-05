EU-kandidater diskuterede på Torvet

Onsdag den 15. maj kom en af EU-valgets førende kandidater til Køge Torv. Lave K. Broch er en af Folkebevægelsen mod EU's spidskandidater og nummer to på Folkebevægelsens liste N. Sammen med andre medlemmer af Folkebevægelsen delte Broch materialer ud og talte med folk, der var i byen om EU og EU's udvikling. Derudover deltog EP-kandidat Inger Staahl Jensen fra SF i gademødet. Broch og Staahl Jensen debatterede sammen. De to kandidater er meget uenige om blandt andet Danmarks forsvarsforbehold, som Broch ønsker at bevare og Staahl Jensen ønsker at afskaffe.

- Det var dejligt at være til gademøde i Køge. Mange borgere takkede ja til valgmateriale og en hel del borgere ønskede at tale om EU og EU's udvikling. Nogle fortalte, at de allerede havde stemt, og et par unge kvinder, der skulle ud og rejse, vidste ikke, at det er muligt at brevstemme, så de blev meget glade, da Inger Staahl Jensen og jeg fortalte, at de kunne stemme brevstemme til valget før de skulle ud og rejse. Jeg fik også talt med blandt andet en venstremand, der var imod EU, men som ville have Lars Løkke Rasmussen som statsminister. Jeg fortalte, at så kunne han jo stemme på Folkebevægelsen mod EU den 26. maj og på Venstre den 5. juni. Det ville han så gøre, sagde Lave K. Broch, der er tilhænger af internationalt samarbejde, men modstander af EU's centralisering af magt.