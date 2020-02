Brian Andersen - partner og erhvervsmægler hos EDC Poul Erik Bech i Køge - oplever stor efterspørgsel på nyere kontorlokaler. Foto: EDC Poul Erik Bech

EDC Poul Erik Bech: Rift om nye kontorer i Køge

Køge Onsdag - 27. februar 2020 kl. 18:34 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De senere år har Køge udviklet sig til at blive et af de sjællandske vækstcentre uden for Storkøbenhavn, og det kan EDC Erhverv Poul Erik Bech på Søndre Allé godt mærke på aktiviteten.

- Vi oplever stor efterspørgsel på nyere kontorlokaler. Når vi har noget til udlejning, så står det ikke særligt længe, for Køge har ikke det helt store udbud af nyere lokaler, siger partner og erhvervsmægler Brian Skov Andersen.

Udbuddet af nye kontorarealer er dog på vej op. EDC Erhverv Poul Erik Bech Køge står eksempelvis for at udleje over 5.000 kommende kvadratmeter på Lykkebækvej tæt på det snart udbyggede supersygehus.

- Med beliggenheden er tanken, at bygningerne kan rumme sundhedsklinikker, forskellige former for behandling og kontorer. Lejemålene går fra 300 kvadratmeter og opefter, og da byggeriet stadig er i gang, er der ekstra gode muligheder for at påvirke indretningen, forklarer Brian Skov Andersen.

Vækstcenter

En tand længere mod nord, ved den nye Køge Nord-station, har kommunen omfattende planer om både boliger og kontorer. Her er de store fordele for virksomheder placeringen tæt på motorveje og den nye station, hvor turen til København næsten er halveret til 20 minutter på flere afgange. En masterplan lægger op til erhvervsbyggeri med plads til 6.000-7.000 arbejdspladser frem mod 2033.

Køges position som vækstcenter skyldes - ud over supersygehuset og stationen - blandt andet stigende indbyggertal, udvidelser af såvel Skandinavisk Transport Center som Køge Havn samt omfattende boligbyggeri, især på de tidligere havne- og industriarealer tæt på centrum.

Kræsne lejere

Samtidig med interessen for nye kvadratmeter døjer Køge med en vis tomgang for ældre kontorlokaler.

- Lejerne er blevet mere kræsne, og det stiller krav til udlejere med tomme, ældre kvadratmeter. Men det er udlejerne opmærksomme på, og de fleste er villige til at investere i at forbedre og modernisere lokalerne, hvis en lejer dukker op, siger Brian Skov Andersen.

Interesse for Sydkysten

Han kan samtidig registrere øget interesse for andre erhvervsområder på Sydkysten.

- En del virksomheder er begyndt at »flytte hjem«: Ejeren selv og en del ansatte bor i Køge eller nabolaget, mens virksomheden har kontor i København. Så har de fundet ud af, at de ikke behøver at have en dyr adresse i København, for eksempel hvis det er it-firmaer, der ikke får så mange besøg af kunder. Vi har hjulpet flere virksomheder med at finde nye lokaler i områder som Solrød og Karlslunde - med adresse her sparer de både transporttid og en del penge.

Omkring hver fjerde virksomhed på Sjælland uden for Storkøbenhavn har ifølge EDC Erhvervs store forventningsundersøgelse planer om at flytte inden for et par år.