- Vi har sat en præmiesum på 18.000 kroner på spil, og førstepladsen vinder hele 10.000 kroner til en klassetur. Så der er al mulig grund til, at skoleeleverne skal gøre det så godt de kan, udtaler Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre.

Dygtige elever med i stor finale

Køge Onsdag - 27. november 2019 kl. 13:43

Hold fra Køge Handelsskole har booket billet til finaleeventet i byggemarkedernes branchespil på Radisson Royal Copenhagen. Her skal de konkurrere mod ni andre hold fra hele landet.

Køge/København: Et hold bestående af dygtige studerende fra Køge Handelsskole har udmærket sig ved at være blandt landets bedste i byggemarkedernes branchespil og har booket billet til finaleeventet på Radisson Royal Copenhagen.

Her skal de konkurrere mod ni andre hold fra hele landet. Vinderen er det hold der er bedst til at spille byggemarkedernes branchespil, hvor spillernes opgave er at styre et byggecenter. Spillerne har altså udmærket sig ved at købe og sælge byggematerialer, yde god service og sikre sig et velholdt varelager

- Hos Danske Byggecentre arbejder vi med at ændre de unges opfattelse af vores interessante branche og give dem et indblik i vores hverdag. I den forbindelse har vi udviklet et spil der skal sætte fokus på den spændende hverdag vores medlemmer har. Spillet giver spillerne et indblik i, hvordan hverdagen ser ud i de danske byggecentre, udtaler Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre.

I spillet styrer man i hold på tre-fire personer et byggecenter, hvor den fornemste opgave er at lytte til kundernes behov og sælge de bedste varer, men man skal også foretage kloge indkøb. Man skal have styr på sit lager og leverancer og formå at tjene flere penge end sine modstandere ved at købe billigt ind og sælge mest muligt uden at have varer tilbage på lageret.

- Det er samme problematikker, som vores medlemmer sidder med hver dag ude i det virkelige liv, konstaterer Palle Thomsen.

Danske Byggecentre håber, at spillet vil tiltrække nye elever.

- Det overordnede formål er, at spillet skal bruges som supplement til undervisningen, og at eleverne synes det er sjovt og underholdende, så de kommer til at tænke på os, når de skal vælge uddannelse og elevplads.

Branchen har tidligere haft den udfordring, at de unge ikke rigtig kender den. simpelthen fordi de unge aldrig selv kommer i et byggecenter. Når de så hører om at arbejde i et byggecenter, så har de desværre haft tendens til at tro, at det er hårdt og støvet arbejde.

- Selvfølgelig kan det være hårdt arbejde, men det at blive elev i et byggecenter er et spændende job med masser af udfordringer, udviklingsmuligheder og kontakt med mennesker, pointerer Palle Thomsen.

Netop derfor sætter brancheforeningen spotlight på den spændende og vekslende hverdag medlemmerne ude i byggecentrene.

I løbet af efteråret har Danske Byggecentre besøgt handelsskoler over hele landet med spillet og slutter af med det store finaleevent fredag den 29. november på Radisson Royal Copenhagen. Her skal de 10 bedste hold/skoler i Danmark skal dyste mod hinanden.

Danske Byggecentre håber, at branchespillet har givet de unge indsigt i hvordan hverdagen er i de danske byggecentre og givet dem lyst til at jagte en spændende karriere i et byggecenter.

- Vore medlemmer har altid brug for talentfulde og engagerede medarbejdere og det er ikke afgørende om man er mand eller kvinde eller hvilken del af landet man kommer fra. Det afgørende er at man lyst til at lære, er god til sit arbejde og er en god kollega, udtaler Palle Thomsen.