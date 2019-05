Se billedserie Lise Ingemand og farfarens udstyr fra 1. Verdenskrig.

Send til din ven. X Artiklen: Du kan takke malermesteren for Mors Dag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Du kan takke malermesteren for Mors Dag

Køge Onsdag - 05. maj 2019 kl. 08:17 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når vi næste søndag markerer Mors Dag kan vi til dels takke Lise Ingemands farfar for det. Hun havde ikke tænkt over det i årevis, men en dag kom hendes mand og viste Lise Ingemand et foto af hendes farfar i Køge Onsdag: Billedet stammer fra 1935 og viser malermester Ingemand Petersen som ét af tre medlemmer af Den Danske Komite for Moders Dag. Derudover kaptajn Zeltner og rigsdagsbetjent Christian Svenningsen.

Et historisk foto, der mindede Lise Ingemand om hendes egen familiehistorie.

- Min farfar rejste til USA som 16-årig og etablerede sit malerfirma, men han vendte tilbage til Danmark med sin familie i 1930'erne. Måske på grund af Depressionen. De tog tilbage til USA i 1946, men min far var medlem af Kommunistpartiet og havde deltaget i modstandsbevægelsen under 2. Verdenskrig. Børnene var født i New York, men min far kunne ikke få indrejsetilladelse i USA under McCarthyismen. Efter ti år i Danmark søgte han og fik statsborgerskab, fortæller Lise Ingemand.

Ligesom stifteren af Mors Dag i Danmark, rigsdagsbetjent Christian Svenningsen - deltog Lise Ingemands farfar som soldat i 1. Verdenskrig. Blandt andet ved de berømte og grufulde slag ved Verdunne og Arganne. Hun har den dag i dag hans soldaterbog, hans hjelm og den skovl, som farfaren brugte, når der skulle graves skyttegrave. I to år kæmpede malermesteren i den nådesløse krig.

- Når man ser de film - det må have været frygteligt at være der. Min farfar blev skudt i lænden - vi morer os nogle gange ved tanken om, at vi ikke ville hve været her, hvis han var blevet skudt nogle få centimeter længere ned. Livet er nogle gange så tilfældigt, konstaterer Lise Ingemand.

Hun mødte aldrig sin farfar, men familien fik i 1960 besøg af hendes farmor i tre uger - en eksotisk oplevelse for den dengang 12-årige pige.

- Det var en kæmpe rejse dengang og det var spændende for os, når vi fik tilsendt pakker fra vores bedsteforældre fra USA, husker hun.

Lise Ingemand er i dag 70 år og formand for Skovbo Kunstforening. Hun gik 1. januar på pension efter 18 år som leder af Politikens Galleri - det var her, hun en dag måtte gå i rette med en af sine kolleger om Moders Dag.

- Hun sad og kaldte Mors Dag for noget kommercielt møg - og så måtte jeg sige: »Hov, hov - min farfar var altså med til at indføre Mors Dag«, griner hun.

Selv synes hun også, at dagen er blevet rigeligt kommerciel og vil gerne slå et slag for en lidt ændret tilgang.

- Blomsterhandlerne kunne godt give en del af de mange blomsterpenge til nødhjælp eller et andet godt formål. Så ville jeg igen være stolt af Mors Dag, siger hun.

Mor Dag blev i USA indført af Anna Jarvis i 1905 inspireret af hendes mor Ann Maria Reves Jarvis, der havde organiseret »Mothers Day Work Clubs« med det formål at forbedre sanitære forhold og at samle ind til medicin og husmorafløsere. Under den amerikanske borgerkrig arbejdede klubberne på neutralt grundlag og gav humanitær hjælp til soldater fra begge sider. Fejringen af dagen kom til Danmark i 1929 på initiativ af Christian Svenningsen og har siden da været fejret hver år anden søndag i maj.

- Mine egne børn har faktisk altid været søde til at komme med gaver på Mors Dag - også inden, jeg havde fortalt dem historien om deres oldefar, siger Lise Ingemand.