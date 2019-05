Se billedserie Louis Dam Jensen fra Køge Spejderne havde døtrene Emma og Klara med sig til den festlige modtagelse.

Dronningen udløste børnenes glæde på havnen

Køge Onsdag - 28. maj 2019 kl. 13:01 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Unge, gamle, småbørn og deres forældre, institutioner og ægtepar ventede alle i spændt forventning, da dronning Margrethe tirsdag formiddag ankom til Køge Havn. Allerede klokken otte samledes fanebærerne for at modtage instrukser om, hvordan og hvor de skulle stå ved Kongeskibets og dronningens ankomst.

- Hesteeskadronen kommer i dag og er der noget, hestene ikke kan lide, så er det noget, der er rødt og bevæger sig. I er ikke til fodboldkamp og skal ikke vifte flagene fra side til side. I skal også sørge for at bevæge jer lidt, så I ikke risikerer at besvime, lød det blandt andet i instruksen til repræsentanter for lokale foreninger, spejdere, militære veteraner og Danmark Samfundet.

Louis Dam Jensen fra Herfølge Spejderne havde sine døtre med sig for at give dronningen en festlig velkomst.

- Og min eks-kone er her også som repræsentant for folkedanserne. Det er et helt familiearrangement, sagde han med et grin.

Også hans døtre var begejstrede for udsigten til at se Hendes Majestæt i vir- keligheden for første gang.

- Det er sejt. Så får vi lov til at se hende tæt på. Jeg har aldrig set hende før - undtagen i fjernsynet. Det bliver spændende at se, hvordan hun ser ud i virkeligheden, syntes ti-årige Emma.

Fem-årige Klara havde dog en mere kritisk kommentar:

- Nytårstalen er kedelig, mente hun.

Helt fremme ved den blå afspærringssnor havde Maria Krag Jensen fra Strøby placeret sig sammen med fem-årige Oliver og Josefine på to år.

- Vi syntes, at vi ville holde en fridag for at se dronningen - det er jo ikke hver dag, man har mulighed for det, konstaterede moderen.

Ved siden af hende var der ekstra store forventninger. Mikkeline Boserup skulle egentlig have været hos kommunen for at få lavet pas sammen med sin ti-årige bror Magnus og deres mor Louise - de planer måtte dog ændres, da de hørte om dronningens besøg.

- Jeg har meget guld og smykker derhjemme. Det bliver meget spændende. Hun snakker nytårsaften - nu får vi set hende rigtigt, sagde ni-årige Mikkeline, der ifølge hendes mor har en stærk identifikation med tilværelsen som dronning eller prinsesse.

- Mikkeline er sikker på, at hun kommer til at hilse på dronningen, lød det med et smil fra Louise Boserup.

Også børnene fra Hastrupskolens modtageklasse M1 havde glædet sig til besøget. Og her var identifikationen med regenten til at få øje på. Børn og voksne havde i dagens anledning smykket sig med små kroner på hovedet.

- Vi vil gerne give børnene en oplevelse af, at man som et ganske almindeligt barn kan komme tæt på Danmarks dronning, når hun tager rundt for at besøge de små byer i landet. Det er med til at give en forståelse af, hvilket land de er kommet til - et land som de måske skal være en del af resten af livet, fortalte Charlotte Mandrup, klasselærer M 1 på Hastrupskolen

- Jeg glæder mig, fordi hun kommer med garder og heste. Og hun har flot tøj på. Jeg har taget neglelak på, fordi dronningen kommer, lød det fra et af børnene fra klassen, Celin.

Dagen var skyet og kølig, men for en sikkerheds skyld var en del af børnene fra Askov Dagpleje iført en beskyttende bøllehat. Og selvom dronning Margrethe nok ligger i udkanten af en tre-årigs referenceramme, så får små børn meget ud af sådan en oplevelse, forsikrede dagplejer Elisabeth Schønning.

- Vi har set hestene derhjemme på iPad og levende dyr tæt på er noget, børnene reagerer på. Det er også nogle af de første samtaler man har med små børn - om heste og traktorer og den slags, fortalte hun.