Se billedserie Messen er både for dem som har et job, men søger nye muligheder og for dem som er ledige og ønsker inspiration til hvor og hvordan man kan finde drømmejobbet. Foto: Henrik Førby Jensen

Drømmejobbet venter måske på Teaterbygningen

Køge Onsdag - 08. maj 2019 kl. 11:03 Af Henrik førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rekruttering Køge Bugt inviterer vi til Job- og Uddannelsesmesse tirsdag den 14. maj klokken 10.00 til 12.00 på Teaterbygningen i Køge.

Det er tredje år i træk messen afholdes og det forventes, at der i år vil være cirka 1000 besøgende, oplyser arrangøren.

På messen kan man møde cirka 45 forskellige virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der står parat til at fortælle dig alt om deres branche og hvordan arbejdsmulighederne er.

Messen er både for dem som har et job, men søger nye muligheder og for dem som er ledige og ønsker inspiration til hvor og hvordan man kan finde drømmejobbet.

På messen kan man møde lokale virksomheder fra Køge og Stevns som gerne vil fortælle om deres virksomhed og hvad man skal gøre for at få drømmejobbet netop her.

Derudover kan man helt gratis få taget et portræt af en professionel fotograf, som kan benyttes når der skal sendes ansøgninger og der er mulighed for at høre et foredrag, om hvordan man laver en spændende videoansøgning.

- Formålet med vores messe er at bringe virksomheder og jobsøgere sammen på en spændende og effektiv måde, forklarer Svend Gustavsen, Teamleder for Rekruttering Køge Bugt, som er Job- og Virksomhedsindsatsen i Køge Jobcenter og tilføjer:

- Vi har en mangfoldighed af gode virksomheder i Køge og Stevns samt mange dygtige og motiverede, jobsøgere. På messen her kan de lære hinanden at kende, og ved at tilsætte 'enzymet' uddannelse, kan vi sikre rigtige gode match mellem ansøgere og virksomheder både her-og-nu og på længere sigt. Det gode match er faktisk hele grundlaget for Rekruttering Køge Bugts eksistens. Her er der nemlig fokus på at hjælpe virksomhederne med at finde den helt rigtige kandidat til jobbet.

Vil du høre mere om Job- og Uddannelsesmessen eller om Rekruttering Køge Bugts arbejde, er du velkommen til at kontakte Rekruttering Køge Bugt.