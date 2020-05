Drive-in sangaften ved sognegården

- Vi sørger for musikken, og du sørger for sangen - som sædvanlig godt hjulpet af vores dygtige kirkesanger. Som titlen antyder foregår det udelukkende i bil, da der stadig gælder forbud mod at forsamles flere end ti personer til et arrangement - også i det fri. Vi åbner porten klokken 18.30 og der vil være parkeringsanvisninger i sognegården som bedes fulgt. For antal personer i hver bil gælder samme regler som ellers i denne tid. Vi udleverer sangark, men skal I hygge med kaffe og slikposer, skal I huske det hjemmefra, siger han.