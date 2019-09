Diplomledere fejret ved dimission

- Jeg har jo haft den fornøjelse at have haft nogle af jer, så jeg ved jo hvordan I har slidt med læsning og opgaveskrivning. Og dette eksamensbevis er kronen på værket. Jeg er fuld af respekt over, at I har et fuldtidsjob og laver så meget ved siden af med studie og familie. Jeg håber, at I fremover får brugt og implementeret teorier, metoder og værktøjer undervejs i jeres dagligdag som leder. Når man holder en translokationstale, så skal man have et par vise ord fra en gammel leder. En af succeserne med at overleve som leder er at overleve fiaskoerne og så belønne dem, der kommer mellem dig og dit arbejde. Og så er der en tysk filosof, jeg tit tænker på, der siger: Hvis man bare holder ud, så skal det nok gå, sagde Tim Christensen.