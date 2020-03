Dilettant-forestilling om mordet på Hoppenfelt

Nu er det snart dilettant-tid i Gørslev Forsamlingshus. Ligesom fodbold, petanque, gymnastik er en aktivitet i Gørslev Idrætsforening, er det at spille dilettant teater det også. I år er det således 40. sæson med skuespil i foreningen. Til næste år kan dilettanten fejre sit 40. års jubilæum og vil således være en af de idrætsforeninger i Danmark, der har spillet dilettant længst. Det skriver foreningen i en pressemddelelse.

Scenen er på plads, kulisserne ligeså, projektørerne er klar, planer for beklædning, sminke og frisurer er på plads, aktørerne har smidt deres rollehæfter - snart mangler blot publikum til årets stykke »Mordet på Hoppenfelt«, der er en farce i tre akter forfattet af Torben Nielsen og instrueret af Annette Goldschmidt og som blev vist i Gørslev som første teaterstykke tilbage i 1981.

Ligesom i de forgangne mange år, er vi i den humoristiske kategori. Her er lidt om, hvad der er i vente, uden at røbe for meget: