Det var almindeligt et møde i lottoklubben: Så rullede millionerne ind

Denne skønne besked fik alle vindere overleveret i en kuvert.

Køge Onsdag - 10. februar 2020

En spilleklub med 18 medlemmer fra Køge-egnen fangede i den grad en løs Joker forrige lørdag på 25 millioner kroner. Nogle af bestyrelsesmedlemmerne af Klub 18, som blev stiftet i oktober 2018, kom selv på besøg hos Danske Spil for at aflevere deres vinderbevis. Her fortalte de over en kop kaffe, at de fik sig noget af et chok, da de opdagede, at de stod med en kupon til en værdi af 25 millioner kroner.

Det er to fra bestyrelsen, som står for at købe og forny spilleklubbens kuponer. De to er et par og var lige kommet hjem fra ferie, da de tjekkede kuponer fra de trækninger, der havde været, mens de havde været væk.

- Jeg stod og gennemgik Lotto tallene, så jeg lagde i første omgang ikke mærke til Jokertallene for neden på kuponen. Men mit hjerte hoppede da lige et slag eller to over, da det gik op for mig, at de passede. Vi havde lige brugt en uge på at holde op med at ryge på ferien, men der måtte vi sgu lige have en smøg, siger hun med et grin.

Kvinden har baren Slap af i Køge og de 18 medlemmerne i Lotto klubben er kunder og venner af huset.

Bestyrelsen af klubben måtte efterfølgende gå i flere dage uden at fortælle om foreningens held. Det var nemlig så heldigt, at de alligevel skulle holde et klubarrangement den kommende lørdag, hvilket var den perfekte anledning til at overbringe de gode nyheder til resten af klubben.

- Vi gjorde det sådan, at vi mødtes på Slap A, hvor alle til at begynde med fik en kuvert. Nede i lå et fint "millionær" bevis. Vi holdt en lille tale, hvor vi lod som om, at det ikke havde været så heldigt et år for vores lille klub, men at der da var lidt, folk kunne tage med hjem. Derefter talte vi ned fra tre, så alle åbnede deres kuverter samtidig. Så blev der helt stille, indtil der var en, der øffede, om vi mon tog pis på dem. Og så måtte vi jo med overbevisning i stemmen prøve at fortælle dem, at det var sandt, at alle var blevet millionærer. Derefter kan jeg love dig, at der kom gang i festen, fortæller det mandlige bestyrelsesmedlem.

Klokken var kun 11 om formiddagen, men det afholdt ikke den glade flok fra at danse rundt på bordene og give den fuld gas.

-Der var endda en, der blev så glad, at han smed tøjet. Det var virkelig morsomt, fortæller han videre.

De nyslåede millionærer festede i 12 timer og der blev hverken sparet på det ene eller det andet.

- Det var virkelig en superfed oplevelse, vi havde sammen. Du skal tænke på, at det jo er folk med en helt almindelig indkomst - nogle noget under, som pludselig står med over en million kroner på kontoen. Det gør en kæmpe forskel for deres fremtidige liv. Der er da også mange, der har spurgt, om vi ikke alle sammen skal mødes snart igen - for lige at få bearbejdet oplevelsen.

Det heldige bestyrelsesmedlem har da også selv noget gæld, han nu kan betale ud. Og ellers går han og pønser lidt på, hvad han skal bruge pengene på.

-Jeg kan godt finde på at sidde på arbejdet og falde lidt i staver over min nyvundne millionærstatus. Det er ikke fordi jeg har lyst til at gå ud og brænde en masse penge af, fordi jeg kan. Men det giver bare nogle helt andre muligheder. Og min kæreste og jeg skal da helt sikkert ud at rejse på et tidspunkt.