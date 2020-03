Det regnede over gymnasterne

Som de første på gulvet kørte team Mevio en fin serie i mikrorækken. Mikroholdene får ikke karakterer, men trænere får efterfølgende en udtalelse fra dommerteamet, som man kan arbejde videre med. Efterfølgende var det Mini-Monoholdene, team Merina og team Melia, der skulle i aktion. Team Merina lagde hårdt ud i 2. division med at vinde en guldmeldalje, og team Melia fulgte trop og vandt også en overbevisende guldmedalje i 1. division med næste fire point ned til nummer to. De næste hold på gulvet var pigerækkeholdene team Mathea og team Movanna. Her var team Mathea først på gulvet i 2. division og efter deres to serier, kunne de se frem til at få hængt guldmedaljerne om halsen. I 1. division var Team Movanna meget tæt på bronzen, da de førte klart efter første serie, men de drilske sjippetove gjorde, at de endte på fjerdepladsen.