De sætter iværksætterdrømmen på hjul

Køge Onsdag - 07. november 2019 kl. 10:46 Af Henrik Førby Jensen

- Vi arbejder cirka 65 timer hver uge. Vi har besluttet, at den skal have »max æde« og så må vi se, hvor langt vi kan komme, siger Sebastian Hansen.

Den unge iværksætter og hans kompagnon Jonas Hansen tager imod i deres kontor på Unionsvej i en bygning, som de deler med Suzuki.

I lagerhallen står deres samlede opsparing og forretningsinvestering indpakket og stablet i brune papkasser: Nyimporterede løbehjul fra Kina. De to afsluttede deres uddannelse på Køge Handelsskole sidste sommer, men etablerede allerede for fire år siden deres første webshop i forlængelse af en skoleopgave - senere har de skabt mærket Sound Living, som sælger højtalere og høretelefoner (https://innoliving.dk).

Sidste år affødte danskernes store interesse for el-cykler og løbehjul ideen om at importere og sælge løbehjul - og i foråret satsede de deres samlede opsparing på en 20 fods container med løbehjul importeret fra Kina.

- Det var nervepirrende. Vi var spændte på, om vi var blevet snøret. Om containeren overhovedet kom hjem og om vi fik de løbehjul, vi havde bestilt . Der var mange penge på spil for os, fortæller Sebastian Hansen.

Heldigvis var leverancen - med små afvigelser - som de to have håbet på. Og efterfølgende gik det stærkt med at få løbehjulene solgt. De to har hurtigt opbygget en årsomsætning på den anden side af en million kroner og interessen for løbehjulene var så stor, at de straks havde mod på en ny og større bestilling.

Dog besluttede de også at gøre hvad de kunne for at sikre en sikker leverance af den aftalte kvalitet - de valgte at rejse ud for at møde repræsentanter for den kinesiske producent.

- Vi har hørt om andre, der ikke har fået de aftalte varer. At kineserne kan være rigtig frække og lige sætter nogle mindre hjul på eller sender dårligere materialer, hvis man har presset dem for meget i pris. Derfor besluttede vi at tage til Kina for at etablere en relation til det firma, vi handler med. For at etablere en relation, forklarer Jonas Andersen.

Turen viste sig at være en rigtig god ide. Udover en forretningsaftale fik de to også et værdifuldt indblik i forskellen mellem dansk og kinesisk handelskultur.

- I Danmark går vi meget lige på og hårdt, når det handler om forretning. I Kina skal man på en måde blive venner først. Gå ud og spise sammen for eksempel - og vi var også ude at besøge deres fabrikker. Forholdene er i orden - det er bare en anden måde at arbejde på. Når de holder pause, står de ligesom og kigger ned i jorden. Når pausen er slut, lyder der en klokke, og så går de i gang ved samlebåndet igen, fortæller Jonas Andersen.

I løbet af turen fik de forhandlet sig frem til bedre priser og har nu også indgået aftalen med et speditionsfirma, der sikrer kvaliteten af varerne. Dertil kommer, at de nu gennem distributionsaftaler nu sælger løbehjul til store kæder som Stark, Silvan og XL Byg. Fremtiden tegner lys for de to ambitiøse iværksættere, der nu er i gang med at udvikle deres eget brand - »Go Runner«. Her vil de - udover løbehjul - tilbyde lys, reflekser og andet sikkerhedsudstyr.

- Vi brænder virkelig for det her. Det er vores iværksætterdrøm og vi arbejder hele tiden for at udvide vores portefølje, slår Sebastian Hansen fast.