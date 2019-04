Se billedserie De husstande, som hidtil har haft en beholder eller et sækkestativ til dagrenovation, har nu fået de to-delte beholdere til mad- og restaffald samt den grønne spand til køkkenaffald og beholdere med fire rum til papir, plast, glas og metal.

Send til din ven. X Artiklen: De nye affaldsbeholdere er på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De nye affaldsbeholdere er på vej

Køge Onsdag - 28. april 2019 kl. 14:05 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En stor del af Køge Kommunes borgere kan nu meget snart komme i gang med at sortere affald i hjemmet. De husstande, som hidtil har haft en beholder eller et sækkestativ til dagrenovation, har nu fået de to-delte beholdere til mad- og restaffald samt den grønne spand til køkkenaffald og beholdere med fire rum til papir, plast, glas og metal. Enfamilieboligerne får derfor lettere ved at sortere bananskræller, konservesdåser og syltetøjsglas fra, når der er en beholder lige uden for døren. Og i maj 2020 kommer turen til resten af boligerne i Køge Kommune, oplyser ETK i en pressemeddelelse.

- Der har allerede været en stor interesse for affaldssorteringen fra borgerne i Køge Kommune, og vi kan se, at mange er ivrige efter at komme i gang. Det er kun dejligt at se, at så mange bakker op om den nye ordning og vil være med til at gøre en indsats for en grønnere Køge Kommune, siger formand for Klima- og Planudvalget, Niels RolskovI forbindelse med at den nye skraldeordning rulles ud pr. 1. maj, vil nogle husstande også opleve at der kommer nye tømmedage på den ene eller begge beholdere. De nye tømmedage er lagt ind i den tømmekalender, som findes på kommunens hjemmeside - og hvis man er tilmeldt SMS-service, vil man automatisk få besked om, hvornår der bliver hentet affald på ens egen adresse.

- Når de nye beholdere til mad- og restaffald skal tømmes fra maj måned, bliver de tømt hver uge, men fra september går vi over til at tømme hver anden uge, og fremadrettet bliver det kun i de tre sommermåneder juni, juli og august, at der er ugetømning. Beholderen med fire kamre til papir, glas, metal og plast bliver tømt hver fjerde uge hele året, skriver ETK.

Derudover ændres afhentningen for storskrald fra ni til seks årlige afhentninger, og haveaffaldsordningen ændres, så der fremover kun hentes haveaffald i de gamle 240l beholdere til papir/glas. Det er frivilligt om borgerne ønsker at beholde de gamle beholdere til at bruge til haveaffald, men haveaffald hentes fremover kun i denne beholder - ikke i sække eller bundter.

- I maj 2019 henter vi ekstraordinært haveaffald i både beholder, i bundter og i papirsække - men ikke i plastsække. For at reducere forgæves kørsel efter storskrald og haveaffald i landzone, indføres der desuden et krav om at husstande i landzone skal bestille afhentning mindst fem hverdage forud for tømmedagen, oplyser ETK.

Den sidste del af affaldsordningen rulles ud fra maj 2020, hvor familier i etageejendomme og andre med fælles affaldsopsamling, får muligheden for at sortere.

Køge Kommunes affaldsteam sætter sig klar på facebook til at livechatte med borgere, der har spørgsmål til den nye affaldsordning. Det sker første gang den 2. maj mellem klokken 16.00 til 17.00 på Køge Kommunes facebookside. Derudover kan borgere med affaldsspørgsmål altid ringe til affaldsteamet i Køge Kommunes åbningstid på telefon 56 67 24 28.