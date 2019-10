Danmarkshistorie og ægtskabsdrama

Torsdag den 24. oktober klokken 19 fortæller forfatter Birgithe Kosovic både Danmarkshistorie og et ægteskabsdrama på Køge Bibliotek, når hun udfolder sit arbejde med portrættet af den frafaldne adelssøn, den hidsige regeringsleder og kvindeglade mand. Foredraget henvender sig både til et historisk og et litteraturinteresseret publikum. Det handler om værdier. Og hvordan vi kan håndtere de sværeste af alle spørgsmål i vores kærlighedsliv såvel som i det åbne samfund uden at forråde os selv og vores fællesskab. Hvad er vores idealer? Og hvilke idealer kræves hvornår? I »Den inderste fare« bliver både Scavenius' personlige og politiske liv sat på spidsen, da han forelsker sig i en 27 år yngre kvinde og møder topnazisten Werner Best, der er sendt af Hitler for at terrorisere Danmark til at opgive sin sidste selvstændighed. Billetter til foredraget kan købes på biblioteket eller via koegebib.dk.