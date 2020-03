Corona rammer butikkerne

Fredag morgen ligger gaderne i Køge udsædvanligt øde hen. Nedlukningen af Danmark sætter sit præg på bybilledet og selvom Folketingets udmelding om 14 dages lukning kun er obligatorisk for offentlige arbejdspladser, har flere private butikker valgt at følge trop. Andre holder åbent, men sørger omhyggeligt for at orientere eventuelle kunder om de sundhedsmæssige retningslinjer for adfærd og hygiejne under pandemiens rasen.