Corona-nedlukning betyder kommunale istandsættelser

- Vi har fremrykket flere projekter, som nu altså står klar til glæde for brugerne. Samtidig har vi kunne hjælpe vores lokale håndværkere med at få nogle ordrer i bogen i en tid, som jo er præget af usikkerhed og nedlukninger. Der er vi som kommune glade for at kunne hjælpe, hvor vi kan, siger formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, Erik Swiatek (S).