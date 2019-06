Connect Køge: Køge Nord bliver porten til verden

Se billedserie Borgmester Marie Stærke (S) og formand for Connect Køge Michael Buhl ved åbningen af den nye station.

Køge Onsdag - 06. juni 2019 kl. 09:18 Af Henrik Førby Jensen

Connect Køge havde sammen med Køge Kommune inviteret borgere og virksomheder til åbningsfest for Køge Nord Station fredag i sidste uge. De spændende aktiviteter på programmet, og ikke mindst det flotte vejr betød, at mange tusinde gæster var med til at markere den historiske dag, skriver Connect Køge i en pressemeddelelse.

Både borgere og virksomheder var inviteret med til åbningsfest af Køge Nord Station i fredags. Connect Køge markerede åbningsfesten i et stort telt, hvor alle aktiviteter gik ud på at vise Køge Nord fra erhvervslivets perspektiv.

I teltet udstillede lokale virksomheder side om side med en spændende udstilling om Køge Nord-projektet, hvor arkitekterne bag gangbroen og hele masterplanen for bydelen COBE og Schønherr Landscaping var med og svarede på spørgsmål. Og i en VIP-lounge for enden af teltet blev der blev holdt taler og oplæg om erhvervsmulighederne i Køge Nord.

Formanden for Connect Køge, Michael Buhl, er glad for at så mange kiggede forbi og fik indblik i, hvad præcis Køge Nord kommer til at betyde for Køge og de lokale virksomheder.

- Når man har brugt mange kræfter på at planlægge og arrangere en fest, så bliver man naturligvis enormt glad, når der er så mange, der har lyst til at være med. En af Connect Køges kerneopgaver er at få gjort opmærksom på de mange muligheder, der er ved at drive virksomhed i Køge-området. Vi er derfor rigtig glade for at så mange fik set den bedste side af Køges erhvervsliv og de mange muligheder, der ligger i Køge Nord. For med Køge Nords nye bydel får vi mulighed for at tiltrække større investorer, flere arbejdspladser og flere virksomheder, samtidig med at Køge Nord Station vil styrke Køge som trafikalt knudepunkt og blive porten til hovedstaden og resten af verdenen, fortæller Michael Buhl.

Banedanmark har i samarbejde med DSB og Køge Kommune stået for byggeriet af Køge Nord st., som blev sat i drift den 1. juni altså dagen efter åbningsfesten. Med den 225 meter lang gangbro som forbinder hele stationen over Køge Bugt Motorvejen, kan passagerne hurtigt skifte mellem fjerntog og S-tog. Lige ved siden af stationen ligger et stort Parkér og Rejs-anlæg, så passagerne uden problemer kan parkere bilen eller cyklen.