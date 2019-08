Se billedserie Karina og Frank Ovesen åbner en pop up bar med Aperol Spritz og champagne to go under Køge Festuge. Foto: Henrik Førby Jensen

Cocktailbar, champagne og Aperol Spritz to go under festugen

Køge Onsdag - 21. august 2019 kl. 11:58 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Salget af iskolde fadøl går gerne strygende under Køge Festuge, men nogle kunne måske tænke sig at supplere de gyldne dråber med andre drikkevarer. Til det formål kan de med fordel gå i Vestergade, hvor værtsparret hos Vin-O Karina og Frank Ovesen under festugen åbner en pop up bar med champagne og Aperol Spritz to go.

- Derudover åbner vi en cocktailbar i gården, hvor bartendere vil lave en stribe forskellige cocktails fra bunden, fortæller Frank Ovesen.

Foretrækker man en øl har baren naturligvis også det - det forhandlede mærke er det danske Fuglsang fra Sønderjylland.

Den hyggelig gårdhave har sommeren igennem haft en ren sydlandsk stemning, som de to har understreget med blomster, parasoller og Dean Martin i højtaleren - og ligefrem en tøjsnor med store dametrusser som var det en Disney film, fortæller de grinende.

- Det har været så hyggeligt. Folk har virkelig taget gårdhaven til sig og der er også god opbakning om vores arrangementer, fortæller parret.

De overtog baren for cirka halvandet år siden og har udfoldet stor aktivitet og kreativitet for at skabe så stor interesse om deres vin- og tapasbar som muligt. Foredrag, vinaftener, fodboldarrangementer og en propfuld valgaften er bare nogle få initiativer på den brede vifte, som også tæller mere »almindelige« aktiviteter som happy hour om fredagen og grillarrangementer med gode vine. Seneste aktivitet var så sent som lørdag aften, hvor baren blev omdannet til »spillebule« med black jack og roullette.

- Vores fredagsbar bliver også mere og mere populær - og vi kommer også til at gentage vores Valentines aften, hvor vi gik all in på romantikken. Her havde folk mulighed for at forudbestille en buket blomster, som stod klar på bordet. Det var et hit. Vores intime lokaler egner sig godt til den slags, mener Karina Ovesen.

Netop den hyggelige og muligheden for at være lidt privat tiltaler også en del, som mødes på date hos Vin-O .

- Vi lytter jo ikke til folks samtaler ved bordene, men vi hører ret ofte replikken »Nå - hvad laver du så?« fortæller Frank Ovesen med et stort smil.