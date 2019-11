Se billedserie En snekugle i menneskestørrelse, en iskold Coca-Cola og solid støtte til Mødrehjælpens julehjælp til danske børnefamilier. Det er nogle af ingredienserne, når den berømte Coca-Cola julelastbil igen i år turnerer i Danmark for at møde titusinder af danskere.

Coca-Cola lastbilen kommer til Bjæverskov

Køge Onsdag - 06. november 2019

Den populære Coca-Cola julelastbil kører for tredje år i træk rundt i hele Danmark - og i år besøger den også Bjæverskov. Det sker ved SuperBrugsen på Ejbovej 21 den 16. november klokken 11 til 17. Her kan man nyde iskold Coca-Cola og igen i år kan man få en souvenir hjem, hvis man donerer et frivilligt beløb til Mødrehjælpens julehjælp. Som noget nyt kan man i år også opleve julestemningen indeni julelastbilen.

I år besøger julelastbilen 38 steder i Danmark for at sprede julehygge, dele forfriskninger ud og fejre højtiden - og den kommer altså også forbi Bjæverskov. Som noget nyt vil der i år være en kæmpe snekugle ved julelastbilen, som man kan komme ind i, og man kan også komme ind i selve julelastbilen, hvor der vil være et hyggeligt rødt og hvidt juleunivers.

- For mange danskere er det en del af juletraditionen, når julelastbilen besøger deres by med julestemning og iskolde forfriskninger. Derfor er vi glade for igen i år at kunne sende julelastbilen på tur rundt i hele landet. Sidste år var der mange, som ønskede at opleve julestemningen indefra i julelastbilen. Det har vi lyttet til, så i år kan man komme ind i julelastbilen og tage en selfie i julemandens kane, fortæller Philip Wedgwood, Senior Brand Manager for Coca-Cola i Danmark.

Sidste jul indsamlede julelastbilen over 400.000 kr. til Mødrehjælpens velgørende arbejde for økonomisk trængte børnefamilier. Ved at donere et beløb til Mødrehjælpen kunne man få en miniatureudgave af julelastbilen med hjem. Det blev en overvældende succes, hvor danskerne donerede i så stort et omfang, at Coca-Cola måtte bestille ekstra merchandise. Den store opbakning er man glad for hos Mødrehjælpen.

- Det er hårdt for familierne, når der ikke er råd til at holde jul. Det er både stressende og skuffende ikke at kunne fejre julen på lige fod med andre, eller ikke at kunne dele den med sine nærmeste. Derfor er det fantastisk at se opbakningen fra alle de danskere, der møder Coca-Colas julelastbil og samtidig gør en forskel for børnefamilier i Danmark, der ikke ellers ville have råd til at fejre jul. Takket være den hjælp er det muligt, at vi kan uddele julehjælp igen i år, fortæller Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen.

I år bliver der derfor to slags merchandise - miniatureudgave af julelastbilen ligesom sidste år og en miniatureudgave af den store snekugle, som julelastbilen tager med rundt på tur.

- Vi oplevede sidste år, at danskerne i stor stil ønskede at støtte det gode formål med Mødrehjælpens arbejde, så miniaturejulelastbilen blev simpelthen revet væk. Det er fantastisk, at danskerne i så høj grad gerne vil støtte, at flere børn får en god og hyggelig jul. Så i år har vi bestilt ekstra merchandise hjem, og vi introducerer også et begrænset antal snekugler, som vi håber, at danskerne vil tage godt imod, siger Philip Wedgwood.

Hvis man har behov for julehjælp, kan man ansøge hos Mødrehjælpen frem til den 12. december kl. 10.00 via www.moedrehjaelpen.dk/forside/soeg-julehjaelp