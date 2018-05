Cirkus Baldoni præsenterer Danish Dynamite

I år er det 250 år siden at cirkus blev »opfundet« af en engelsk officer. Måske ikke i den form som vi kender det i dag, hvor der optrædes i smukke telte med et orgie af lys, lyd, glitter og glamour. Dengang var det markedsgøgl, gadeunderholdning og dværgkast der så dagens lys. Den skæggede dame, og andre skæve eksistenser fandt en vej ud af mørket.

- De fandt sammen en herlig måde, at leve på i et fællesskab samtidig med, at de kunne tjene til dagen og vejen, lyder det fra cirkus Baldoni, som hylder 250 året for Cirkus med en »forrygende og fejende flot forestilling«, som de har valgt at kalde Danish Dynamite.