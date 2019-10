Bygningen har udsolgte koncerter med bl.a. Jacob Dinesen, Anders ?Anden? Matthesen, Madsen, Møller & From og Folkeklubben i løbet af efteråret. Programmet for afviklingen af koncerter og shows bliver nu justeret, hvorefter det bliver meldt ud til medlemmer og publikum. Foto: Per Christensen

Bygningen flytter koncerter

Køge Onsdag - 08. oktober 2019 kl. 11:37

Musikforeningen Bygningen går nu i gang med at finde alternative steder til afviklingen af de koncerter og shows, der bliver påvirket af at Teaterbygningens teatersal bliver lukket. Lukningen af salen sker efter at Køge Kommune har konstateret tæring i Teaterbygningens betontag og derfor har besluttet at lukke salen fra 13. oktober, så den kan blive renoveret. Flytningen af koncerterne sker i tæt samarbejde med Køge Kommune og Teaterbygningens ledelse, oplyser bygningen i en pressemeddelelse.

- Vi kommer til at finde alternative koncertsteder til en hel del af vores arrangementer her i efterårssæsonen. Heldigvis er flere koncerter allerede sat til at foregå i Musikcaféen, som ikke bliver berørt af lukningen. Men derudover skal en stribe koncerter og shows flyttes. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at afviklingen af vores koncerter og shows kommer til at foregå så smertefrit som muligt, så vores publikum og kunstnere alligevel får en god oplevelse. Vi kan ikke garantere, at vi ikke må aflyse arrangementer, men vi vil selvfølgelig gøre alt for at undgå det, siger Musikforeningen Bygningens formand, Jesper Friis.

Køge Kommunes teknik- og ejendomsudvalg meddelte mandag, at taget på Teaterbygningen er så tæret i betonkonstruktionen, at det er nødvendigt at renovere taget. Pengene til renoveringen er endnu ikke bevilget, det skal kommunens byråd tage stilling til på et byrådsmøde 29. oktober. Af frygt for at taget ikke kan bære eventuelt snefald i vintersæsonen, har man besluttet at lukke teatersalen på Teaterbygningen allerede fra 13. oktober.

- Det er selvfølgelig utrolig ærgerligt at teatersalen bliver lukket ned samtidig med at Musikforeningen Bygningens efterårssæson går i gang. Men naturligvis bakker vi fuldt op om beslutningen; der skal ikke gambles med sikkerheden i Teaterbygningen. Nu håber vi bare, at byrådet er klar til at bevilge de penge, der skal til, så teatersalen kan være klar til brug i starten af det nye år, siger Jesper Friis.

Foreningen går med det samme i gang med at sikre afviklingen af koncerter og shows. Det sker i tæt samarbejde med Teaterbygningen, som også står over for at skulle sikre afviklingen af alle mulige kultur- og folkeoplysnings-arrangementer, som skulle have fundet sted i teatersalen over efteråret og vinteren.

- Teaterbygningens folk har mindst ligeså store udfordringer som os. Det er derfor vigtigt, at vi står sammen om at løse de problemer, som lukningen af teatersalen giver os alle og at vi hjælpes ad, så godt vi kan, siger Jesper Friis.

Bygningen har udsolgte koncerter med bl.a. Jacob Dinesen, Anders 'Anden' Matthesen, Madsen, Møller & From og Folkeklubben i løbet af efteråret. Programmet for afviklingen af koncerter og shows bliver nu justeret, hvorefter det bliver meldt ud til medlemmer og publikum.