Bright Start - nyt tiltag for børn i Køge

Køge Onsdag - 21. august 2019 kl. 10:26 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er gang i initiativerne i Huset for Udvikling og Velvære på Strandvejen 99 i Køge, som blandt andre huser Mette Aagaard, Malene Hansen og Mette Grønbek. På hver sit fagområder uddannede i at vejlede forældre og træne børn med sproglige, sansemotoriske og kognitive udfordringer, oplyser de i en pressemeddelelse.

Seneste tiltag i huset er Bright Start-forløbene, der havde snigpremiere i uge 32, hvor seks børn deltog i en spændende og lærerig uge. Til dagligt arbejder de tre kvinder side om side i lokalefællesskabet, men Bright Start er et fælles projekt.

Bright Start er et kognitivt udviklingsprogram, der henvender sig til før- og indskolingsbørn og som sigter mod at give børnene de grundlæggende kognitive og sociale kompetencer de har brug for ved skolestart.

Programmet er udviklet af en række fagpersoner tilknyttet Vanderbild Universitetet (Nashville, Tennessee) under ledelse af Professor Carl Haywood. I foråret deltog Mette Grønbek og Malene Hansen på det første Bright Start-kursus i Danmark og vente hjem med en begejstring for materialet, som bare skulle realiseres.

- Vi kunne se så meget potentiale og relevans i materialet, at vi meget hurtigt blev enige om, at det her skulle vi gøre sammen, fortæller Mette Grønbek med tydelig entusiasme.

I det første forløb var temaet »Selvregulering«, som ifølge flere eksperter er grundlæggende for skoleparathed.

- Selvregulering handler i korte træk om at blive bevidst om, at man faktisk er i stand til at kontrollere sine bevægelser, ja kroppen i det hele taget forklarer Malene Hansen.

Derfor var det oplagt at inddrage de sansemotoriske kompetencer som Mette Aagaard besidder, som sanse-, børneyoga- og mindfulnessinstruktør. Mange børn bliver i dag opfattet som kropsurolige og har svært ved at holde koncentrationen, når de sidder i klassen. Det har ofte store konsekvenser for deres egen læring og de sociale relationer til både lærere og klassekammerater.

Selve træningen foregår via leg, aktiviteter og samtale.

- Det ligner på ingen måde traditionel undervisning, understreger Mette Aagaard og Malene Hansen, der begge har en fortid som lærere og inklusionsmedarbejdere i folkeskolen.

- Idéen med denne form for kognitiv træning er netop, at børnene skal gøre sig erfaringer, som de kan drage nytte af i lignende situationer. Og det er præcis her, at samtalerne kommer ind i billedet, For mange børn overfører ikke automatisk det lærte i én situation til andre situationer, hvis ikke det bliver italesat, forklarer Malene Hansen.

- Vi er vant til at arbejde med børnene individuelt, men man skal ikke underkende den læring, der foregår i sociale sammenhænge. Derfor er det også ekstra skønt at se børnenes fællesskab blomstre og venskaber udvikle sig i sådan en gruppe, tilføjer Mette Grønbek.

Udover selvregulering indeholder Bright Start også områder som mængdeforståelse, turtagning, ordforråd mm. De sidste ti minutter af hver træning inviteres forældrene til en kort overlevering samt præsenteres for forslag til, hvordan man den følgende uge kan støtte op omkring de nye erfaringer og hjælpe med at brobygge til hverdagen.

De nye forløb, som udbydes fra september, ligger tirsdage klokken 8 til 9.30 samt klokken 15.30 til 17, så både skolesøgende børn og børnehavebørn tilgodeses.

Yderligere information kan findes på facebooksiden »Bright Start - Køge«.