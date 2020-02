Borgmesteren lykønskede nye statsborgere

Grundlovsceremonien er sidste trin for ansøgere til dansk indfødsret, og ansøgere, der bor i Køge Kommune, var onsdag inviteret ind på Køge Rådhus for at gøre deres danske statsborgerskab endegyldigt.

De 16 nye statsborgere blev lykønsket af borgmester Marie Stærke og underskrev hver især en »Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark«, hvori de forpligter sig til at overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og til at respektere grundlæggende, danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

- Jeg kan virkelig godt forstå, at man bliver forelsket både i Danmark og i vores dejlige kommune og vælger, at man vil have sin fremtid her. Det er en stor beslutning at blive statsborger i Danmark, og jeg er rigtigt stolt af, at det er her i Køge Kommune, de har valgt at slå rødder, siger borgmester Marie Stærke.