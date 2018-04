- Jeg har været og er stadig fuldstændig høj over at være blevet nomineret, fortæller butikschef Jeanette Jensen hos Bog & Idé i Nørregade. Foto: Jesper From

Bøger sælger ikke sig selv

I baggrunden for Årets Boghandler, står der, at »en Blixen for årets boghandler gives til en dansk boghandler, som ved sin viden og høje faglige kunnen har været til inspiration for både kolleger og kunder«.