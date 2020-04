Send til din ven. X Artiklen: Blomster til plejehjem på dronningens fødselsdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blomster til plejehjem på dronningens fødselsdag

Køge Onsdag - 08. april 2020 kl. 11:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Henrik Førby Jensen

Beboere på plejehjem og bosteder i Køge Kommune kan se frem til en opmuntring på dronning Margrethes fødselsdag: Hendes Majestæt har nemlig opfordret til donation af blomster til disse institutioner, hvor beboerne i denne tid er afskåret fra besøg af familie og venner.

I Køge er opfordringen blevet fulgt op af blomsterhandler Jullie Schytte, som med øjeblikkelig succes har etableret virksomheden BucketBloom.

Den 15. marts lavede hun en indsamling på Facebook og opbakningen var enorm fra første minut. Små og store donationer tikkede ind - og det tikker stadig.

- På ét døgn havde vi fået 22.000 kroner - det er helt vildt. Jeg havde slet ikke regnet med, at så mange ville bakke op. De har bidraget med små og store beløb. Det er fantastisk. Det gik så stærkt, at jeg slev ikke nåede at overveje, at man jo skal have godkendelse til sådan noget, men det er ved at komme på plads og politiet siger, at det ikke skal være noget problem, fortæller en begejstret Jullie Schytte.

Hun understreger, at hun ikke selv kommer til at tjene en krone på indsamlingen og har involveret alle byens blomsterhandlere og håber, at alle vil være med.

Ideen er at køre ud med blomster til plejehjem, plejecentre, bosteder og Køge Sygehus.

- Dem, der mærker isolationen allermest, er folk med demens, psykisk sygdom, og alzheimers. De forstår jo ikke, hvad der sker i øjeblikket, pointerer Jullie Schytte omkring situtionen med COVID-19.

Hun understreger, at blomsterne vil blive afleveret af personale i sikkerhedsdragter og med mundbind, så de gode intentioner ikke risikerer at betyde smitte til modtagerne.

Virksomheden BucketBloom er iøvrigt blomstret på en hård baggrund: Jullie Schytte stod med en hel lagerhal fuld af blomster, da hun blev nødt til at lukke sin forretning Me&Marley tidligere i år. Og hvad gør man så? Hun var ikke indstillet på uden at videre at smide blomsterne ud. I stedet skabte hun BucketBloom - et simpelt koncept, hvor kunderne for et mindre beløb får bragt en spand til døren. I dag har hun ansat tre chauffører og to »pakkepiger«, der lle havde mistet deres arbejde på grund af coronakrisen. virksomheden leverer allerede blomster over det meste af Sjælland. Jullie Schytte forventer også at fortsætte med BucketBloom på den anden side af coronaepidemien.

- Helt sikkert. Vi er kommet godt i gang og vi bliver ved, forsikrer hun.

Du kan støtte indsamlingen med ti kroner på Dronning Margrethes fødselsdag via mobilepay. 535533med kommentaren IKKE ALENE. Indsamlingen kører indtil onsdag den 15. april.