Bliv 7000 år ældre i efterårsferien

Har du nogensinde tænkt på, hvordan det føles at blive gammel? At have problemer med øjne, ører og led? Det kan du opleve på egen krop alle hverdage i efterårsferien på Køge Museum, når museet stiller uret 7.000 år tilbage i tiden. Mange af os kan nok ikke helt sætte os ind i, hvordan det føles at blive gammel. Hvordan det føles at se og høre dårligt. Eller hvordan det føles at blive stiv i leddene og have problemer med at lægge- eller sætte sig ned. Men på Køge Museum i efterårsferien kan du opleve netop dette på egen krop, når museet lader de besøgende prøve en ældresimulator-dragt, udlånt af Videnscenter for Velfærdsteknologi.