Blå Kors inviterer til jubilæumsfest

- Vi vil gerne markere Blå Kors' jubilæum ved at gøre det attraktivt for vores kunder. Alle skal kende til vores organisation og det arbejde, vi laver. Vi vil gerne give danskerne mulighed for at handle bæredygtigt og støtte et godt formål samtidig med, at vi gerne vil øge kendskabet til vores butikker og muligheden for at blive frivillig, siger Anders Christensen, som er chef for Blå Kors Genbrug.