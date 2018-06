Bjørn Nørgaard i akton på KØS

Han er kendt for at have lave gobeliner til kongehuset, dronningens sarkofag og for sin hesteofring i 1960'erne. Men Bjørn Nørgaard er også meget andet. Blandt andet har han en omfattende produktion af gipsværker bag sig. I forbindelse med den aktuelle udstilling »Forvandlinger i gips« gav den berømte billedkunstner torsdag eftermiddag et såkaldt aktionsforedrag på KØS, hvor han genskabte gipsværker fra 1960'erne.