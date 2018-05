Brugsuddeler Per Nørholm er klar. Klar til at gå til angreb på Pyrenæerne. Fire dages ekstremt cykelløb. Ufatteligt hårdt - men samtidigt en fed udfordring. Foto: Jesper From

Bjerggeden fra Brugsen

Per Nørholm, uddeler gennem 16 år i SuperBrugsen i Ølsemagle, kan tælle dagene til at han hopper på flyet med kurs mod Frankrig og de skræmmende Pyrenæerne.

Per Nørholm skal med projekt Cykelnerven ned og forcere ti bjerge over fire etaper. En fire dages udfordring, som kan tage pippet fra de fleste.

Sidste år havde Per faktisk helt andre planer, men løb så ind i nogle venner, som skulle med projekt Cykelnerven - og de stod i 11. time med et afbud. Så Per blev spurgt om, han var frisk? Det var han. For Per lader ikke lige sådan en udfordring gå fra sig.