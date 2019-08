Birgit og Gunnar Laursen fejrer jernbryllup med familien efter 70 års ægteskab. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Birgit og Gunnar Laursen gennem tykt og tyndt i 70 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Birgit og Gunnar Laursen gennem tykt og tyndt i 70 år

Køge Onsdag - 03. august 2019 kl. 11:19 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag den 27. august er det præcis 70 år siden, Birgit og Gunnar Larsen blev gift på rådhuset i Næstved med kongebrev - hun var kun 17 år gammel. Han var en 23-årig jernbanearbejder fra Vrå i Nordjylland og udstationeret ved Statsbanerne i Holme Olstrup. Her stod hun og hendes mor stod for den daglige drift af alderdomshjemmet.

Han var netop ankommet til byen med sin seng, da de to kvinder en aften skulle hen for at handle hos købmanden. De så den flotte mand gå ind i forretningen og datteren var nysgerrig.

- Skal vi se, hvad der er i sengen? spurgte hun sin mor og åbnede den. Hun åbnede sengen. Der lå bare en masse tomme flasker.

- Pludselig mærkede jeg en hånd på min skulder og Gunnar sagde: »Det er altså min seng, det dér«, husker hun om mødet med den høje nordjyde.

De næste dag var hun helt optaget af mødet, så hun var ikke meget for det da en veninde fortalte hende, at der var kommet to unge mænd til byen. Veninden ville lokke hende med til bal, så de kunne møde de unge mænd.

- Hun sagde: »Kom nu med«. Men jeg ville have ham fra købmandsforretningen, fortæller hun.

Hun lod sig dog lokke - og så snart de kom til forsamlingshuset, kom han ud af døren.

- »Det er ham«, sagde jeg til min veninde. Hun sagde: »Ham får du aldrig«.

Men det gjorde hun. En ven gav ham det råd: »Hvis du tager hende den lille, kraftige, får du en god kone«. Han tog rådet og fik sin Birgit. I april måned blev hun gravid med datteren Liss og i august blev de gift.

Brylluppet var ganske beskedent - de havde ikke råd til en taxa til rådhuset og en lokal vognmand forbarmede sig og kørte dem ganske gratis. Da de kom hjem, havde hendes mor stegt dem en kotelet med kartoffelsalat - det var så bryllupsmenuen.

- Men vi fik en masse gaver. Jeg tror, folk havde ondt af os, for vi havde ikke en disse, husker Birgit Laursen.

Efter fire år flyttede de til Ølsemagle og var her hinandens nærmeste kolleger som ledvogtere for De Danske Statsbaner. Gunnar vogtede leddet om natten, Birgitte om dagen.

- Jeg var 21 år og kom i avisen, for jeg var landets yngste ledvogter. Men da vi fik Helle, blev det for meget, husker hun.

De flyttede tilbage til Holme Olstrup. Han arbejdede på jernbanen, hun på glasværket som gravør. De savnede dog området omkring Køge og i 1966 gik turen til Hastrupparken. Han havde fået arbejde på Nørreport Station og i 1969 greb de muligheden for at købe et lille hus på 80 kvadratmeter med en fantastisk beliggenhed. De udbyggede det og fik et dejligt hjem for hele familien - nu med tre piger: Liss, Helle og Ane. Birgit Laursen var hjemmegående husmor til 1978 og arbejde derefter som hjemmehjælper til sin pension i 1988. Gunnar gik på pension i 1981. De solgte huset i 2006 og købte i stedet et andelshus på Møllemarksvej i Herfølge.

Her hygger de sig med huset, haven og børnebørn. Spørger man dem, hvad der har holdt dem sammen i så mange år, får man måske et lidt andet svar end forventet:

- Det var jo andre tider for en ung kvinde med to børn. Der var jo ikke andre steder at gå hen. Og Gunnar har da også været en god mand og tjent en masse gode penge til os - og du har vel også fået en god kone, siger Birgitte Laursen henvendt til sin mand. De bliver enige om, at de har været gode til at supplere hinanden.

- Min far sagde altid, at hvis et ægteskab lykkes, så kan der godt være ballade i løbet af dagen, men når man ruller gardinet ned om aftenen, så er alt glemt. Og han har jo nok ret, mener Birgitte Laursen.

Jernbrudeparret hygger sig med familien og er bortrejst på dagen. Al opmærksomhed frabedes.