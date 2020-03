Se billedserie Jan Lang var ikke i tvivl om, at Køge er i ligaen over de største bilbyer Foto: //TT-Film

Bilbyens vision er tæt på virkeligheden

Køge Onsdag - 09. marts 2020 kl. 09:18 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag den 4. marts holdt foreningen Køge Bilby sin 3. ordinære generalforsamling. Foreningen havde fornemt besøg af både Borgmester Marie Stærke og bilekspert fra eBay Moters Bilbasen.dk Jan Lang.

Køge: Bare tre år efter at Køge Bilby er etableret, er visionen om at være Sjællands Største Bilby allerede ved at være en realitet. Dette fastslog bilekspert Jan Lang fra eBay Motors - Bilbasen.dk, inden han gik i gang med sit oplæg »Sådan købte danskerne bil i 2019!« gik i gang.

Når man kigger ud over det danske land, så er der visse byer, der altid har været meget fremtrædende som bilbyer, heriblandt Silkeborg. Men Jan Lang var ikke i tvivl om, at Køge er i ligaen over de største bilbyer. Og det var stensikkert, at Køge kan bryste sig af at have det største udvalg på Sjælland, oplyser Køge bibly i en pressemeddelelse.

Foreningens overordnede mål er, at Køge Bilby skal være »Sjællands Største Bilby«, hvor visionen og missionen for bilbyen er, at Køge Bilby skal være omdrejningspunktet for al bilhandel og autoservice i Region Sjælland. Derudover er det foreningens opgave at hjælpe sine medlemmer til succesrige erhverv, blandt andet ved at igangsætte aktiviteter i Køge Bilby-regi og i samarbejde med Køge Handel, samt skabe en samlet markedsføring og identitet for foreningen.

Sammenhold gør stærkere Inden selve generalforsamlingen gik i gang, havde Køge Bilby inviteret Køges Borgmester Marie Stærke, til at komme og fortælle om den udvikling Køge i øjeblikket gennemgår, og hvordan hun så Køge Bilby i denne sammenhæng. Marie Stærke fremhævede særligt den styrke som bilbyen har, ved at medlemmerne supplerer hinanden, fremfor at man ligger i direkte konkurrence med naboen. At man i Bilbyen har forstået, at man kan tiltrække et meget større publikum ved at samarbejde. Stærke nævnte også muligheden for et tættere samarbejde mellem erhvervet i Køge og uddannelsesområdet Campus - igen med tanke for at vi gør hinanden stærkere.

»Barnevognstesten« Jan Lang er bilekspert og kommunikationsansvarlig hos Bilbasen.dk, søgesiden som rigtig mange danskere bruger, når de skal købe og sælge bil. Med iver og entusiasme kom han med det ene guldkorn efter det andet til de mange lyttende bilforhandlere, der var mødt op til generalforsamlingen. Han forklarede rejsen som danskerne gennemgår når de køber bil, helt fra behovet opstår til bilen står i carporten. Her nævnte han de vigtige elementer på bilforhandlernes hjemmeside, som kan være afgørende for, hvor valget falder henne for køberen, som f.eks. at beskrive hvad det er som ekstraudstyret kan, fremfor blot at nævne de forskellige dele, og »barnevognstesten«, hvor køberne har brug for at se, at der kan ligge en barnevogn, fire flyttekasser eller tilsvarende, fremfor blot et billede af et tomt bagagerum.

På rette vej Jan Lang mente yderligere at bilforhandlerne har tænkt helt rigtig hvad angår det lange seje strategiske træk.

- Køge Bilby er det helt rigtige at gøre ved kompetencesamling og sparring mellem konkolleger. Han gav yderligere nogle råd til, hvordan foreningen fremadrettet kan arbejde endnu tættere sammen, og måske på sigt blive Danmarks Største Bilby.

- Lav en samlet platform, hvor markedsføringen kan navigeres over til, sørg for at arbejde mere datadrevet og sørg for at jeres Facebook markedsføring kommer ud i en radius af 25-30 km. Hvis I iværksætter det, så har I et uhyre interessant grundlag at arbejde videre med, afsluttede Jan Lang.

Nyt website Denne opfordring tog formand Casper Møller positivt imod, og kunne også glædeligt berette forsamlingen om, at man i bestyrelsen har vedtaget at lave et website for Køge Bilby.

Inden generalforsamlingen gik i gang, fik alle mulighed for at netværke og spise lidt mad, og herefter kunne formanden berette om et 2019, som glædeligt har været et aktivt år for foreningen.

- Vi har fået lavet nogle gode solide arrangementer i løbet af 2019, som vi igen arbejder videre med i 2020, og så udvider vi vores erhvervsarrangement til at blive endnu større.

Aktivitetschef Katja Jensen kunne sammen med næstformand Carsten Runau berette om 2020-aktiviteterne, inden kasserer Jeppe Laursen gennemgik regnskabet og forslag til generalforsamlingen om, at bruge yderligere økonomiske ressourcer på digital markedsføring, som der var bred enighed omkring.

På valg var Phillip Due og Jeppe Laursen, som begge blev genvalgt for de næste to år samt bestyrelsessuppleant Peter Rosenwanger, som ligeledes blev genvalgt for 2020.