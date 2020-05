Bibliotekerne åbner gradvist mandag

Fra på mandag den 18. maj slår bibliotekerne i Borup, Herfølge og Køge således døren op for afhentning af i forvejen reserverede materialer samt for afleveringer.

Onsdag - 12. maj 2020

Fra mandag den 18. maj kan man igen låne bøger på biblioteket - foreløbig dog kun materialer, der er reserveret på forhånd. Samtidig er der sat god tid af til, at man gebyrfrit kan aflevere de materialer, man har liggende hjemme, lyder det fra bibliotekschefen.

Den politiske beslutning om at lade bibliotekerne åbne igen efter måneders fysisk nedlukning i forbindelse med Corona-krisen vækker med garanti glæde hos både borgere og bibliotekarer - selvom åbningen til at starte med bliver i begrænset omfang. Fra på mandag den 18. maj slår bibliotekerne i Borup, Herfølge og Køge således døren op for afhentning af i forvejen reserverede materialer samt for afleveringer.

- Vi har glædet os meget til at kunne byde vores mange brugere velkommen igen. I første omgang bliver det i begrænset omfang, men vi vil gradvist øge de mange muligheder, som vi traditionelt tilbyder, siger bibliotekschef Jytte Dahl.

De tre biblioteker vil være åbne i den normale betjente åbningstid, mens selvbetjening altså må vente lidt endnu. Samtidig er det altså nødvendigt at reservere materialer og afvente besked om, at de er klar til afhentning, før man kan få sine bøger udleveret.

Rigtig mange borgere har materialer liggende derhjemme, som de har lånt før det hele lukkede ned. De skal selvfølgelig afleveres men der er god tid. Bibliotekerne har nemlig besluttet, at man i løbet af hele maj måned kan komme og aflevere sine materialer - uden gebyr.

- Så der er absolut ingen grund til, at alle iler ned til os på mandag. Der er god tid - og vi skal som bekendt ikke samles for mange. Så kom ned med jeres bøger en gang i løbet af de kommende uger, opfordrer bibliotekekschefen.

Bibliotekerne vil gradvist åbne yderligere i løbet af den kommende tid efter myndighedernes retningslinjer - og i øvrigt vil materialer, der bliver afleveret, sendt i "karantæne", før de udlånes igen, så der også er god sikkerhed på det punkt, forsikrer bibliotekerne.

- Det er glædeligt, at vi nu kan tage fat på en gradvis åbning af vores biblioteker. Det betyder meget for mange, at de kan få adgang til de fysiske materialer med både viden og underholdning samtidig med, at alle de gode digitale tilbud fortsætter, siger formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Anders Ladegaard Bork.

Mens brugerne altså må vente lidt endnu med selv at få adgang til reolerne, er der fortsat adgang til de mange digitale lånemuligheder, hvor kvoterne for udlån er sat op under coronakrisen. Det betyder, at man kan låne endnu flere bøger på e-reolen og endnu flere film på Filmstriben end normalt.