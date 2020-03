- Jeg havde aldrig drømt om, at vi ville få så mange mange bestillinger, fortæller Katja Jensen. Foto: Jørgen Chr.Jørgensen

Bestillinger strømmer ind til lokal handelsportal

Køge Onsdag - 23. marts 2020 kl. 10:21 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag i sidste uge gik Køge Handel i luften med den lokale online portal vielskerkoge.dk som en hjælp til handelslivet og Køges borgere i en situation, hvor corona krisen hærger over hele verden.

Initiativet har vist sig at være en overvældende succes - torsdag havde portalen seks tilmeldte butikker, i dag er tallet 16 og hundredevis af bestillinger strømmer ind.

De kommer faktisk fra hele Københavnsområdet og sågar fra Jylland. Men ressourcerne rækker kun til at bringe ud i Køge Kommune, forklarer Katja Jensen.

Onlineportalens øjeblikkelige succes er kommet bag på aktivitetschefen og rammer tilsyneladende både et akut behov og en stærk vilje til sammenhold.

- Jeg er positivt overrasket. Jeg havde aldrig drømt om, at vi ville få så mange mange bestillinger. Folk bakker op og vil også gerne have lokale butikker på den anden side af krisen og nogle har svært ved at komme ud. Vi fik mere end 300 bestillinger i weekenden og er nu oppe på mere end 450 bestillinger i alt, siger aktivitetschefen.

Sammen med bestyrelsesmedlem Mette Laugesen arbejder hun praktisk talt i døgndrift for at imødekomme efterspørgslen og bringe varerne ud inden for 24 timer fra afgivet bestilling på hverdage. Bestiller man fredag efter klokken 12 modtager man sine varer mandag.

Også andre medlemme hjælper i rotation med at bringe varer ud i biler stillet til rådighed af medlemmer af Køge Bilby. Bjarne Nielsen A/S, Gunnar Due A/S, Skoda Folkevogn og PMA

Selvom entusiasmen og energien er stor, håber Katja Jensen, at flere medlemmer af Køge Handel vil være med i rotationsordningen og sendte denne opfordring ud til medlemmerne søndag aften. Desuden arbejdes der på at effektivisere udbringningen af varer ved hjælp af et ruteplanlægningsprogram.

- Der er mange vejnavne i Køge Kommune og vi skal prøve at bruge så lidt tid som muligt på at bringe varerne ud. Vi skal prøve at finde en langtidsholdbar løsning, så vi kan hjælpe butikker og kunder så godt som muligt. At det koster blod og sved i en periode tager vi med. Vi ligger nærmest søvnløse og udtænker løsninger - det er der hele tiden, fortæller Katja Jensen.