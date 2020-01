Bekymret Schwartz kalder supermand

Et gennemgående kendetegn i Kim Schwartz´ sange og karriere er, at han hverken kan eller vil sættes i bås, men at han skriver med hjertet, udgiver det han føler for, uden hensyntagen til tidens trendy lyd og andres folks forventninger. Ærligheden skinner igennem på de fleste sange, hvad enten det er den lille uskyldige popsang eller en af Kims mange fine ballader med dybere indhold.

- Puha, man blir jo helt forpustet! Folk har jo nok i sig selv og er fanget i selfieland, kæmper som desperate om den sidste plads i solen og tager alle virkemidler i brug og ganske ofte uden nogen form for selvjustits eller omtanke. Det er lidt ligesom den der om, at når katten er ude, spiller musene på bordet. Der er jo ikke rigtig nogen, der gør indsigelser, så der er sådan set rigeligt med plads og mulighed for at forsætte. Middelmådighed og tomhed synes at vokse i blandt mennesker, som så desværre er medvirkende til at vores store fælles projekter som For eksempel kærlighed, familien, jordkloden, almindeligt samvær, kommunikation og ikke mindst engagement og oprigtig interesse i hinanden lige så stille ryger fløjten i jagten på følgere, like´s og diverse. Ensomheden synes at brede sig i befolkningen i en for stor grad. Hvis vi ønsker en ændring på disse punkter, må vi se at komme ud af starthullerne alle sammen, hvis jeg eller skulle have noget at skulle have sagt - og det har jeg. Derfor tager jeg min guitar og skriver og synger en sang om det jeg ser og er der bud efter det ude i den store verden, rykker jeg gerne ud. Ellers går det såmænd meget godt - hvad med dig?