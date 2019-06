Baby- og børnebazar med vokseværk

- Vi oplever, at den bliver mere og mere velbesøgt for hvert år. I år har vi virksomheder med fra hele Sjælland, en enkelt fra Jylland og en fra Fyn. Det er sjovt at bygge sådan et arrangement op og se det vokse for hvert år og ikke mindst være med til at sætte Køge på landkortet. Flere og flere vælger at tage turen til Køge for at se, hvad vi kan her, siger Lotte Raahauge.