BILLEDSERIE: Hed og frisindet indvielse af »Hanne 2«

Køge Onsdag - 27. juni 2019 kl. 11:13 Af Henrik Førby Jensen

Afslappet frisind var i højsædet, da Borups nye badeplatform i Kimmerslev Sø skulle indvies på årets varmeste dag onsdag eftermiddag.

Borgmester Marie Stærke (S) var forhindret i at deltage og i hendes fravær var formand for Teknik- og Ejendomsudvalget Erik Swiatek (S) betroet opgaven med at forestå den officielle indvielse. Og det gjorde han på sin helt egen måde. En smule sent ankommet iført en beige bøllehat på sned og et snedigt smil på læben gik han rundt og hilste på nogle af de mange badegæster, der lå spredt i græsset nær søbredden. Derefter holdt han en kort og fyndig tale, klippede en snor og vendte ryggen til den lille gruppe af tilhørere. Til almindelig munterhed blottede den blege udvalgsformand derefter sine bare balder, skiftede til badebukser og sprang i bølgen blå efter at have forsikret sig, at vanddybden ved platformen er cirka fire meter.

- Fedt! - så bryder vi reglerne igen! udbrød han med henvisning til udførelsen af et ulovligt hovedspring ved en tidligere indvielse af en platform på Køge Marina.

Efter den korte svømmetur foretog han fra badeplatformen det famøse hovedspring som en ekstra markering af indvielsen.

Inden det kom så vidt, nåede han dog at sige et par behjertede ord om badeplatformen, der er den tredje af sin slags i Kimmerslev Sø. Den første hed Magdalene ifølge næstformand i Borup Borgerforening Karsten Jensen og blev søsat for mere end 50 år siden og den anden hed Hanne og var slidt op af naturen for cirka 20 år siden.

- Den har været længe ventet og vi har opfordret folk til at foreslå til et navn til den. Desværre er der sket et koks med IT systemet, så den får først sit rigtige navn ved Borup Kulturnat den 30. august. Nu kalder jeg den bare »Hanne 2«, så kan I bare lave det om. Det er mig en stor fornøjelse at indvie den nye badeplatform i Kimmerslev Sø, lød det fra udvalgsformanden.

Han roste Borup Borgerforening til hurtigt at have besluttet, hvordan de 500.000 kroner, som byrådet bevilgede i december måned skal bruges. Et beløb er allerede brugt på en ny hundepark, der blev indviet torsdag den 23. maj og nu er badeplatformen altså indviet. De resterende penge skal bruges til forskønnelse af byens center, oplyste Karsten Jensen.

Platformen har alt i alt kostet cirka 70.000 kroner og blev sat i søen af firmaet Bandholm Broen mandag - og straks taget i brug.

- Allerede en time senere var børnene ude på den. Badeplatformene har altid været populære. Vi har arbejdet på at få den i fire år og den var en af de vigtigste årsager til, at vi stiftede Borup Borgerforening i 2015 - i dag er vi meget tilfredse, konstaterede Karsten Jensen.