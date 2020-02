Se billedserie - Vi vil rigtigt gerne have, at folk nu også benytter vores tilbud om at vi åbner butikken uden for normal åbningstid. Vi gør det der skal til, for at de kunder med det særlige behov, får en god oplevelse, forklarer butikschef Mads Vinberg Hansen hos Sportmaster i Brogade. Foto: Jesper From Foto: FROM

Autister skal også have en god shoppingtur

Køge Onsdag - 11. februar 2020 kl. 12:25 Af Jesper From

Da Mads Vinberg Hansen så opslaget i facebookgruppen »Det sker i Køge«, var han straks klar over, at det måtte der handles på.

Mads er butikschef i Sportmaster i Brogade, og det der fangede hans opmærksomhed var en facebookbruger, som spurgte om der ikke var nogle butikker, der ville holde åbent efter åbningstid for kunder, der har det mere end svært ved at handle under »normale forhold«. Autister, dem der lider af ADHD, folk med angst eller bare dem, som har det mere end anstrengt ved at færdes i en butik mellem andre kunder, støj og forstyrrende elementer.

Mads' umiddelbare reaktion var: - Det kan vi da sagtens tilbyde.

Så det nye tilbud blev skrevet på et skilt og sat op i butikken. Men derudover skete der ikke så meget - i starten.

Ved juletid stod mange kunder på gaveindkøb i kø i Sportmaster, og de kunne ikke undgå at bemærke skiltet med tilbudet om den udvidede service. Og det gav mange positive tilkendegivelser.

- Kunderne gav udtryk for at de synes det var et fedt initiativ, fortæller Mads Vinberg Hansen.

En kunde tog sågar et billede af skiltet og lagde det op på Linked-in. Og det opslag fangede een af »de høje herrer« i Sportmaster Danmark.

- I løbet af et døgn kom der omkring 50 kommentarer til opslaget. Også politiker Jakob Mark lagde det op på sin facebook-side.

Initiativet blev så godt modtaget, at Mads sendte teksten på skiltet ud til landets andre Sportmaster-butikker med opfordring til at de også tilbød kunder, som har det svært ved at handle under normale forhold, kunne få lov til at shoppe, når der var helt ro i butikkerne.

- Den opfordring tog langt de fleste andre Sportmaster-butikker imod.

Ideen er fostret - nu skal det bare føres ud i praksis.

- Vi vil rigtigt gerne have, at folk nu også benytter vores tilbud om at vi åbner butikken uden for normal åbningstid. Jeg har selv et familiemedlem med angst, så jeg ved, at der er folk, som har det svært ved at gå på indkøb i et åbent forum. Og vi gør det der skal til, for at de kunder med det særlige behov, får en god oplevelse. Om det så er at slukke musikken eller andet, som kan medvirke til en god indkøbsoplevelse, fortæller butikschef Mads Vinberg Hansen.

Med butikkerne i forvejen lange åbningstider kan det virke voldsomt også at byde ind med endnu mere åbent - og så måske kun for en enkelt kunde. Men det generer ikke Mads:

- Det er selvfølgelig ikke noget, jeg bliver rig af. Men det her er noget, som nethandlen ikke kan. Vi vil godt vise, at vi er der for kundernes skyld. Så for mig handler det om at hjælpe.

Så har man - af forskellige årsager - svært ved at handle, når der er en masse andre omkring een, så står Mads klar til at lave en speciel aftale - om det så er at åbne sportsbutikken tidligere eller senere end normalt for kundens skyld.

Man kan sende en mail til koge@sportmaster.dk, så der kan blive lavet en aftale for indkøbet.