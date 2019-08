Torvet vil være afspærret for biler den største del af tiden under afviklingen af Køge Festuge.

Afspærring og sikkerhed under Køge Festuge

Køge Onsdag - 18. august 2019 kl. 11:48 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forbindelse med afviklingen af Køge Festuge stiller myndighederne visse krav til sikkerhed omkring Torvet - derfor har Køge Festuge sendt den følgende meddelelse ud til de berørte forretninger og borgere:

»Det kommer jo nok ikke bag på Jer, at vi igen afvikler Køge festuge på Køge Torv i uge 35. I den forbindelse vil der være lukket for indkørsel til Køge Torv i nogle perioder, og det er ikke for at gøre livet og arbejdsdagen mere besværlig for Jer, men for at imødekomme de krav der er til sikkerhed, når vi laver så stor en fest.

Kravene er magen til sidste år, på grund af de terrorhandlinger der har været rundt omkring i verden, og ikke mindst mod arrangementer og events der minder om Køge festuge. Nogle ville jo mene, at vi bare kunne lade være med at afholde Køge festuge, men det ville kun være i få personers øjne en god ide, hvis man tager det forhold i mente, at der hen over ugen kommer ca. 100.000 glade, venlige og feststemte mennesker, som bare vil hygge sig.

I år vil vi igen afspærre Brogade og Vestergade med lastbiler torsdag, fredag og lørdag aften. Lastbilerne er bemandede, så de kan hurtigt blive flyttet, hvis I skal ud eller ind. Sikkerhedsmæssigt kan vi ikke lukke hvem som helst ind, så derfor beder vi Jer om at rette henvendelse til Pia Køster (23 34 08 44), for at få de nødvendige kørselstilladelser I har behov for hen over ugen, og her tænker jeg også til de leverandører og gæster I har. Nørregade bliver afspærret lige syd for Jernbanegade med betonklodser onsdag morgen, så her skal I overveje Jeres ind- og udkørsel resten af ugen, og give Jeres leverandører og gæster besked om, hvor de ikke kan passere. Betonklodserne fjernes igen søndag formiddag.

Vi har indgået et samarbejde med CAMPUS Køge igen i år, så byens centrum bliver fyldt med elever, lærere, uddannelsesinstitutioner og virksomheder fredag fra klokken 08.00 til klokken 14.00. Vi forventer cirka 4.000 skoleelever, som skal bruge dagen på at få et indblik i muligheder for uddannelse fremadrettet, og samtidig får virksomhederne også en mulighed for at oplyse om kravene for at komme i betragtning til en elevplads/job eller de uddannelser der kræves, for at komme ind lige nøjagtigt hos dem. Hvis I har input eller interesse i at deltage, så skal I kontakte Campus Køge. Dette arrangement gør også, at vi afspærrer indfaldsvejene om fredagen til Køge Torv.

Afspærringen fra Vestergade og Brogade ser således ud:

Uge 34: Lørdag klokken 17.00 til søndag klokken 17.00.

Uge 35: Tirsdag klokken 06.00 til klokken 16.00 (ingen dispensation for lastbiler, heller ikke med køretilladelser).

Onsdag klokken 06.00 til klokken 17.00 (kun Brogade) (ingen dispensation for lastbiler, heller ikke med køretilladelser).

Torsdag klokken 17.00 til fredag klokken 03.00.

Fredag klokken 07.00 til lørdag klokken 03.00.

Lørdag klokken 06.00 til søndag klokken 03.00 (ingen dispensation for lastbiler i Brogade mellem kl. 08.00 og kl. 16.00, heller ikke med køretilladelser).

- Dette er i samarbejde med Køge kommune, politiet og Beredskabet, men det afholder ikke mig for ansvaret, så hvis I har bemærkninger, klager eller ros, så kan I kontakte mig personligt på telefon 40 26 07 40, skriver formand Per Stensbjerg.

Han understreger, at det ikke er for at besværliggøre tingene for forretningernes hverdag.

- Dette er de nødvendige foranstaltninger vi har vurderet i samarbejde med de tidligere omtalte myndigheder, som vi bliver nød til at foretage os. planen er godkendt ved myndighederne

Jeg vil lige sikre mig, at I stadig ringer 112 ved ulykker i virksomheden eller i hjemmet. Vores lastbiler er klar til at flytte sig for eventuelle udrykningskøretøjer, og de er klar på, at de skal vente få sekunder med at komme ind, indtil lastbilerne er flyttet. Så glæder jeg mig til at se Jer til byens største fest, hvor vi lægger vægt på, at alle er velkomne. Vi sætter rammerne og I kommer og fester med. Vi ses.