Udover æren og ros fra AUBOs ledelse, modtog AUBO Køge også et diplom samt en all inclusive billet til Europas største køkkenmesse i Milano.

Send til din ven. X Artiklen: AUBO Køge modtager »Årets Vækstpris« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

AUBO Køge modtager »Årets Vækstpris«

Køge Onsdag - 26. april 2019 kl. 10:59 Af Henrik Førby Jensen AUBO i Køge fremviste flotte resultater for 2018, og var den forhandler hos den vestjyske køkkenproducent, der vækstede me Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Og vinderen blev altså AUBO Køge. Butikken hiver »Årets vækstpris« hjem, men at prisen går til indehaver Morten Wieland og resten af teamet er nu ikke helt overraskende. De seneste to år har butikken nemlig kæmpet sig ind på Børsens fornemme liste over Gazelle-vindere, en pris der gives til virksomheder, der har fordoblet deres omsætning de seneste fire år. Og nu er endnu en vækstpris altså ankommet til butikken på Theilgaardsvej 10 i Køge.

I sommeren 2017 flyttede butikken til nye, lækre lokaler i Den Hvide By og flytningen har uden tvivl spillet en stor rolle i udviklingen.

- Vi er meget glade og tilfredse med, at vi har vundet »Årets vækstpris« i AUBO-regi. Efter vi er flyttet, er vi glade for at se, at synergieffekten ved at ligge sammen med andre køkkenfirmaer virker positivt, og vi er glade for, at kunderne har taget godt imod os i vores nye lokaler, lyder det fra Morten Wieland.

Fra AUBOs salgschef, Jørgen Kjemp, falder der også rosende ord til Morten Wieland og co.:

- Hos AUBO har vi store ambitioner, og det lever butikken i Køge til fulde op til. Den flotte vækst som AUBO Køge har opnået, ser jeg som en direkte afspejling af det dygtige personale, som forstår at rådgive kunderne til netop deres drømmekøkken. Vi sætter en ære i at tilbyde kvalitetskøkkener til den helt rigtige pris, og det kommer til udtryk i glade kunder og de flotte resultater over hele linjen.

Udover æren og ros fra AUBOs ledelse, modtager AUBO Køge også et diplom på den flotte indsats, samt en all inclusive billet til Europas største køkkenmesse i Milano, som finder sted i foråret 2020. Morten og teamet regner stærkt med at fortsætte succesen i de kommende år.