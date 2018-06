Årets første student fra Køge Handelsgymnasium

- På udvekling var jeg i Michigan og mødet med amerikansk kultur var vildt spændende - både gennem livet på high school og hos min værtsfamilie. Inden jeg tog derover, havde jeg egentlig søgt ind på Solrød Gymnasium til jeg kom retur, men på high school stiftede jeg bekendtskab med nye fag som for eksempel marketing og økonomiske fag, så jeg fik lyst til at gå en anden vej, når jeg kom hjem. Med fars hjælp fandt jeg ud af, at Innovationsstudieretningen på Køge Handelsgymnasium var den bedste måde at fortsætte efter opholdet i USA, og jeg er rigtig glad for det valg, jeg traf over there, forklarer den nybagte student.