Afdelingsleder Klaus Snitgaard og forsikringsrådgiver Vinni Pedersen glæder sig til at tage imod kunderne i de nye lokaler ved Køge Idrætspark. Foto: Henrik Førby Jensen

Åbningsfest: Nye rammer med grøn udsigt for GF Forsikring

Køge Onsdag - 21. oktober 2019 kl. 10:20 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er lige før, GF Forsikrings afdeling i Køge kan tage entre til de nye lokaler på hjørnet af Stensbjergvej og Københavnsvej. Efter en tur i den gyldne elevator ankommer kunden til et kontorlandskab med fri udsigt over Køge Idrætspark og den grønne plæne, hvor HB Køge kæmper en brav kamp for at kravle længere op i tabellen.

- Vi får en langt bedre beliggenhed. Langt mere synlig og med rigtig gode adgangsforhold. Der er gratis parkering, elevator og bus lage til døren. Desuden er det lige ved siden af Netto, så man kan jo nemt kombinere sine indkøb med et besøg hos os. Og ja - vi får en fantastisk udsigt til HB Køges hjemmekampe. Det er så flot en udsigt, griner afdelingsleder Klaus Snitgaard.

Afdelingen indbyder fredag den 15. november lokken 14 til reception og håber, at mange samarbejdspartnere og kunder har lyst og tid til at komme forbi - og at den mere synlige placering vil få endnu flere nuværende og kommende kunder til at komme forbi til en snak over en kop kaffe fremover.

- Det er hele vores DNA, at vi har tid og lyst til at snakke med vores kunder. Det er jo en kundeejet virksomhed og vi lytter faktisk til vores kunder. Vi har set, at det er den personlige kontakt, folk ønsker. Vi har lige rundet kunde nummer 300.000 på landsplan og det er vi rigtig stolte af. Det var faktisk vores mål for 2020. Vi åbner jævnligt nye afdelinger og har haft en vækst på 20 procent de seneste tre år i træk, fortæller Klaus Snitgaard.

At forretningsmodellen fungerer efter hensigten og at fremtiden tegner lys, viser ikke bare væksten i antallet af kunder: GF Forsikring er af forbrugermagasinet TÆNK blev kåret som bedst i test i kategorierne husforsikring, ulykkesforsikring og katteforsikring. Udvikling af kvalitetsprodukter skyldes ikke mindst et godt samarbejde med forsikringsselskabets brugerpanel, forklarer Klaus Snitgaard.

- Det er netop dét, vi bruger vores brugerpanel til. Vores vigtigste parameter er vores service - ikke vores overskud. Vi skal faktisk slet ikke give overskud. Vi bruger pengene til udvikling, pointerer afdelingslederen.

Han ser et lokalt engagement i kultur- og foreningsliv som en naturlig del af forretningen og GF Forsikring er da også blandt de store sponsorer af Køge Festuge og støtter en række lokale sportsklubber.

- Vi vil rigtig gerne bakke op om det lokale, men vi har en lidt anderledes tilgang end mange andre. Vi laver noget-for-noget aftaler. Kommer man med en kunde, giver vi et beløb til klubkassen. Det kommer især de små foreninger til gode og det er markedsføring, som alle får noget ud af. Vi har arbejdet med konceptet siden foråret og har blandt andre lavet aftaler med Hårlev BK og svømmeklubben Rishøj IF, fortæller Klaus Snitgaard.

Seniorerne er godt repræsenteret blandt GF Forsikrings kunder - Roskilde-Køge afdelingerne er godt i gang med at etablere et tæt samarbejde de ialt syv lokale afdelinger af Ældresagen. Det handler blandt andet om forsikringer og rådgivning af el-cykler og ID-tyveri. Seniorerne kan således få personlig vejledning i, hvordan de sikrer deres adgangskoder bedst muligt og i det hele taget bruger internettet på en måde, som ikke giver unødig risiko for identitetstyveri. Også hjemmesiden er blevet opdateret, så »Mit GF« nu giver et hurtigt og nemt overblik over muligheder for kunderne. Og foretrækker man den personlige rådgivning, er man altid velkommen til at ringe.

- De ældre kan godt være lidt nervøse ved at henvende sig, men vi tager os altid tid til at forklare om vores forsikringer. Derudover holder vi iøvrigt et glatførekursus for seniorer lørdag den 2. november. Det handler om forebyggelse, oplyser Klaus Snitgaard.

Alle er velkomne til åbningsrepceptionen hos GF Forsikring på adressen Stenbjergvej nummer 11. Det er fredag den 15. november klokken 14.