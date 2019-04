FN?s verdensmål består af 17 hovedmål og 169 delmål, som skal nås inden 2030. I udstillingen er hvert verdensmål repræsenteret af en fotoplanche, der udstilles sammen med en gengivelse af de relevante delmål.

Send til din ven. X Artiklen: Åbning af fotoudstilling om klimamål Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Åbning af fotoudstilling om klimamål

Køge Onsdag - 12. april 2019 kl. 08:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fotoudstillingen »Verdensmålene - kender du dem?« kan ses i Det Grønne Hus og åbner i dag klokken 12. Udstillingen giver dig mulighed for at lære FN's verdensmål bedre at kende og give dine ideer til, hvordan de bliver til virkelighed i Køge Kommune.

Der er for få, der kender FN's verdensmål. Det mener organisationen Globale Seniorer, som står bag en ny udstilling i Det Grønne Hus. Organisationen håber at et øget kendskab til målene vil inspirere til handling.

- Verdensmålene er blevet kaldt den mest ambitiøse plan for klodens fremtid nogensinde - tilsammen kan de bidrage til en renere, mindre ulige og mere fredelig verden. Desværre er det blot hver ottende dansker, der kender dem. Vores håb med udstillingen er at øge kendskabet til verdensmålene, så flere kan bakke op om dem - både i ord og handling, fortæller Povl Anker Andersen fra Globale Seniorer.

17 fotos og 17 mål

FN's verdensmål består af 17 hovedmål og 169 delmål, som skal nås inden 2030. I udstillingen er hvert verdensmål repræsenteret af en fotoplanche, der udstilles sammen med en gengivelse af de relevante delmål. Udstillingen fortæller på den måde en visuel historie om de 17 verdensmål og kobler dem til de nødvendige skridt, der skal tages for at nå målene.

Udstillingen åbnes af Niels Rolskov, formand for Klima- og Planudvalget d. 12. april kl. 12:00 i Det Grønne Hus på Vestergade 3C i Køge. Derefter fortæller Globale Seniorer kort om udstillingen. Udstillingen vil være åben alle hverdage i Det Grønne Hus frem til d. 24. maj og markerer at Det Grønne Hus vil være åbent for flere arrangementer i fremtiden.

Idé-indsamling skydes i gang

I forbindelse med udstillingen sætter Køge Kommune også gang i en idé-indsamling, for at finde gode idéer til, hvordan vi alle i Køge Kommune kan bidrage til at nå verdensmålene.

- Vi åbner op for at modtage idéer fra borgere, virksomheder og foreninger til, hvordan vi i Køge Kommune kan arbejde med verdensmålene. Vi vil gerne have fat i de allerbedste idéer og bruge dem i det videre arbejde med Verdensmålene i Køge Kommune og samtidig udvikle det lokale engagement i arbejdet for at nå verdensmålene, fortæller Niels Rolskov, formand for den grønne omstillingsgruppe.

Idé-indsamlingen løber frem til efteråret, hvor den grønne omstillingsgruppe udvælger de bedste idéer. Fremstilleren af den bedste idé honoreres med et beløb, der doneres til et formål, der understøtter verdensmålene, som fremstilleren vælger. Idé-indsamlingen følges op af seks arrangementer om verdensmålene, der afholdes på Køge Torv.

Globale Seniorer er et netværk af seniorer med et globalt udsyn og engagement. Globale Seniorer har en vision om en lige, solidarisk og samarbejdende verden.

Åbningen af fotoudstillingen forestås af Niels Rolskov, formand for Klima- og Planudvalget. Det sker fredag den 12. april klokken 12 i Det Grønne Hus, Vestergade 3C.

Om Det Grønne Hus

Det Grønne Hus har gennem de sidste 20 år fungeret som omdrejningspunkt for Køge Kommunes klima-, energi-, og miljøarbejde. Verdensmålsudstillingen markerer at Det Grønne Hus igen åbner op for flere arrangementer og aktiviteter. I samme periode kan man nemlig også besøge en udstillingen om den nye affaldsordning i Køge Kommune.

Henover sommeren og efteråret bliver Det Grønne Hus - helt i husets ånd - renoveret ved brug af genbrugsmaterialer. Da Det Grønne Hus blev opført i 1935 af Eggert Druse skete det nemlig ved hjælp af munkesten fra ombygningen af Torvet 11 og døre fra gamle Køge-huse. Druse testamenterede huset til Køge Kommune, og med respekt for husets særprægede historie, vil renoveringen foregå med genbrugsmaterialer fra gamle gårde, der er blevet opkøbt i forbindelse med byudvikling.

Efter renoveringen flytter Køges erhvervsfond, Connect Køge ind på 1. salen og Grøn Omstilling i stueetagen. Huset vil efter renoveringen fortsat kunne lånes af Køge Kommunes grønne foreninger i aftentimerne. Den dejlige, rolige have, der strækker sig ned til åen, er fortsat åben for alle.