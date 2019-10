Lune Carlsen giver koncert i forbindelse med åbent hus-arrangementet i Borup Kulturhus.

Åbent kulturhus og koncert med Lune Carlsen

Køge Onsdag - 31. oktober 2019 kl. 13:08

Borup Kulturhus holder åbent hus og holder koncert med Lune Carlsen søndag den 17. november.

Alle foreninger og faste brugere af Borup Kulturhus vil igen i år åbne Borup Kulturhus for alle byens borgere. Det årlige arrangement tjener dels til, at husets brugere får mulighed for at lære hinanden bedre at kende, men samtidig er fra brugerrådet også meget stolte af at kunne præsenterer de mange tilbud i huset.

Hver dag i løbet af ugen summer det med mange forskellige aktiviteter. Lige nu har 17 forskellige foreninger tilbud til byens borgere. Det er en meget bred vifte af tilbud, som dækker alle aldersgrupper, lige fra babyrytmik i Musikskolen til korsang i Skovbo Seniorkor.

- Men listen er så lang at vi kun kan opfordre til at komme forbi søndag den 17. november, hvor alle foreninger vil vise sig frem, og være klar til at besvare spørgsmål. Vi er helt sikre på, at der også vil være et tilbud til din familie, skriver brugerrådet.

Også i år kan rådet byde velkommen til en ny forening. Køge Fotoklub er i gang med at indrette sig på første sal, hvor de deler lokaler med Borup Borgerforening. Dagen igennem vil der være mulighed for at stifte bekendtskab med denne nye forening, alle både unge og ældre er velkommen til at kikke forbi og se hvad Køge Fotoklub kan tilbyde.

- De arbejder hårdt på at komme helt på plads i deres nye lokale, så måske der kan blive mulighed for at udfordre deres evner som portrætfotografer, skriver brugerrådet videre.

Igen i år har rådet valgt at lægge Åben Kulturhus sammen med Skovbo Kunstforenings fernisering på den årlige folkeudstilling. Dagen begynder derfor klokken 14.00 med fernisering på Folkeudstilling 2019, hvor mere end 35 fortrinsvis lokale kunstnere vil præsentere deres værker.