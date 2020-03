Åbent hus i dartklubben

Du er selvfølgelig også velkommen til at komme på en hvilken som helst mandag eller torsdag som der passer dig. Omgangstonen er hjertelig og fri, og alle bliver modtaget med åbne arme, så det er nemt at falde til. Der vil være mulighed for at låne pile, hvis du ikke selv har. Kaffe, vand og øl kan købes i klubhuset, så kom og prøv en dejlig sport sammen med nogle glade dartentusiaster, lyder det videre: