Åben casting til modeshow med Køge-borgere

Køge Onsdag - 19. august 2019 kl. 10:20

Det er ikke hver dag at man får chancen for at genoplive modeldrømmen, som man aldrig rigtig sprang ud i. Men det har man nu. For den 27. september holder Køge Late Night Shopping med temaet »Cocktails & Fashion«. I den forbindelse har Køge Handel og Strædet sammen med butikkerne arrangeret et stort modeshow midt i byen. Og modellerne på catwalken bliver byens borgere.

Casting for alle

Castingen foregår midt på Torvet i Køge lørdag den 24. august, og alle har mulighed for at stille op. Modeshowet og castingen bliver lavet i samarbejde med firmaet 1st. production, som har mange års erfaring med modelcasting og afvikling af store nationale og internationale modeshows.

- Vi har valgt at bruge byens borgere frem for professionelle modeller. Vi kan alle forholde os til at det er Jytte eller Nadja der går på catwalken, som minder om én selv i kropsform, og som vi i øvrigt også kender fra skolen, jobbet eller blandt venner. Det er butikkernes tøj, sko, accessoires i Køge, som skal vises frem i modeshowet, og derfor giver det god mening at det er kunderne selv, der bærer tøjet, udtaler aktivitetschef i Køge Handel Katja Jensen.

De borgere der bliver udvalgt til castingen, skal gå på catwalken fredag den 27. september, når butikkerne holder Late Night Shopping. Men inden det kulminerer i de to store shows klokken 17.00 og igen klokken 20.00, vil modellerne få den fornødne træning. 1st. production som står for den professionelle del af både castingen og modeshowet, sørger for at sætte alle modellerne godt ind i hvad det vil sige at gå på en catwalk. Alle vil få oplæring og træning og der vil være generalprøve, så showet kan blive testet igennem for fejl, inden det rigtig går løs.

- Vi bruger Rådhusarkaden som location for modeshowet, og det er ikke helt tilfældigt at valget er faldet på arkaden, siger Katja Jensen og fortsætter:

- Efter det nye handelsstræde er blevet implementeret i byen, hænger byen sammen på en ny funktionel måde, og det giver derfor god mening, at modeshowet er med til at connecte Strædet med den gamle bydel. Og hvis vejret er med os, udvider vi catwalken til også at gå helt ud i Strædet og Nørregade, hvor modellerne skal ud at vende. Herudover vil Rådhusarkaden blive forvandlet til en rigtig catwalk med rød løber, rigtig lyssætning og DJ, fortæller Katja Jensen.

De modeller der bliver udvalgt, kan godt glæde sig til at blive forkælet, for der vil være et helt team af ansatte som skal stå for at style modellerne med butikkernes tøj, sko, smykker m.fl. Modellerne kan se frem til at få sat hår, lagt makeup og blive stylet i det som butikkerne vælger at få vist frem. "Modellerne vil uden tvivl komme til at føle sig i centrum, men det er også en vigtig opgave de har foran sig, da det er er op til dem at få vist butikkernes tøj og tilbehør ordentligt frem, så de øvrige handlende kan blive inspireret på modetendenserne. Opgaven vil være ulønnet, men i stedet vil man få sig en oplevelse for livet. Mange oplever at få et hyggeligt og særligt sammenhold med de øvrige modeller, og på selve modeshows-aftenen, sørger vi naturligvis for at der både er mad og drikkelse til modellerne" siger Katja Jensen.

Hvis man synes det lyder sjovt, og gerne vil prøve, skal man blot møde op på Torvet lørdag den 24. august. Casting-holdet vil stå klar fra klokken 11.00 til klokken 15.00, og selve castingen tager ca. 5-7 min.

Hvis man er helt besluttet på, at det skal prøves, kan man også tilmelde sig castingen inde på begivenheden på Facebook, og dermed slippe for køen.

Køge Handel og Strædet søger både børne- og voksenmodeller, og da der er alt fra børne-, kvinde-, herremode, ja sågar sport og fritidstøj, kræves der et bredt felt af modeller.