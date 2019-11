748 sager anmeldt til dyrenes vagtcentral

- De mange opkald viser, at der er et stort behov for at have et sted at henvende sig om dyr i nød i Køge, og at vagtcentralen påtager sig en vigtig samfundsopgave for mennesker og dyr, tilføjer Yvonne Johansen, dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse.