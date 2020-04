Køge Kommune har netop solgt et areal på 7.750 kvadratmeter til Boligselskabet Sjælland, der kommer til at stå for byggeriet og driften af de almennyttige boliger.

45 seniorvenligeboliger til Bjæverskov

Køge Onsdag - 29. april 2020 kl. 09:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I de kommende år vokser 45 almennyttige, seniorvenlige boliger op i Bjæverskov. Køge Kommune har netop solgt et areal på 7.750 kvadratmeter til Boligselskabet Sjælland, der kommer til at stå for byggeriet og driften af de almennyttige boliger. Det giver et tiltrængt svar på den efterspørgsel der er fra seniorer, der gerne vil forblive en del af det lokale fællesskab i bysamfundet, men har ønske om at flytte til en mindre bolig, oplyser Køge Kommune i en pressemeddelelse.

Hvad gør man, når børnene er flyttet hjemmefra, huset pludselig virker lidt for stort - og man stadig gerne vil være en del af lokalmiljøet og fællesskabet i den by, man bor i? Fremtidens seniorer i Bjæverskov får snart muligheden for at skifte parcelhuset ud med en seniorvenlig bolig. På byrådsmødet tirsdag besluttede et enigt byråd nemlig at sælge et areal på 7.750 kvadratmeter på Ejbovej i Bjæverskov. Køberen er Boligselskabet Sjælland, der bygger 45 almennyttige seniorboliger her.

- Med salget af arealet til Boligselskab Sjælland opfylder vi en stor efterspørgsel hos borgerne i Bjæverskov. Vi sikrer, at der er passende, almennyttige boliger til de seniorer, der gerne vil forblive en del af Bjæverskovs aktive fællesskab. Og vi åbner op for, at nye børnefamilier kan flytte til, når seniorerne sætter deres parcelhuse til salg. På den måde sikrer vi bysamfundets naturlige kredsløb, og giver de allerbedste rammer for at udvikle Bjæverskov. Det her vil vi gerne mere af i vores bysamfund, for det giver rigtig god mening for alle, siger borgmester Marie Stærke.